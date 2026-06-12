باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سایت آمریکایی «آکسیوس» شامگاه پنجشنبه مدعی شد که شکافها و اختلافات اصلی در مذاکرات با آمریکا، در جریان گفتوگوهای میان مقامات ایرانی و میانجیهای قطری حلوفصل شده است.
در جزئیات این گزارش ادعا شده است که میانجیگری قطر توانسته بنبست موجود در مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا را بشکند و اختلافات کلیدی در پروندههای حساس را حل کند. آکسیوس مدعی شد که توافق بر سر این پروندهها نویدبخش یک گشایش دیپلماتیک بزرگ است که میتواند منطقه را از لبه جنگ نجات دهد و بازارهای جهانی انرژی را از یک شوک جدید دور نگه دارد؛ بهویژه آنکه دو پرونده نظامی و اقتصادی، خطوط قرمز هر دو طرف به شمار میرفتند.
این منبع در ادامه گزارش ادعایی خود گفت که نقش حیاتی قطر و موفقیت دوحه در رفع این موانع، نشاندهنده اعتماد عمیقی است که این میانجی قطری در پایتختهای هر دو کشور (تهران و واشنگتن) از آن برخوردار است؛ آن هم در شرایطی که واشنگتن و تهران از نشستن روبروی یکدیگر پای میز مذاکره مستقیم خودداری میکنند.
آکسیوس مدعی شد که بر سر ۳ پرونده اصلی توافق حاصل شده است: «سازوکار آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران»، «ترتیبات بازگشایی تنگه هرمز» و «نحوه مدیریت مذاکرات برنامه هستهای».
این منبع آمریکایی در خصوص داراییهای بلوکهشده ادعا کرد که یک سازوکار روشن و تضمینشده برای آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای بلوکهشده ایران و تسهیل ورود آنها به کشور تعیین شده است.
آکسیوس مدعی شد که طرفین به ترتیبات عملی و امنیتی برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بینالمللی و پایان دادن به تنش نظامی در این گذرگاه آبی در طول دوره آتشبس ۶۰ روزه دست یافتند.
این خبرگزاری در خصوص پرونده هستهای نیز مدعی شد بر سر «نحوه مدیریت» مسیر باقیمانده از مذاکرات برنامه هستهای ایران، شامل سازوکارهای نظارت، بازرسی و سقفهای زمانی در طول دوره آتشبس ۶۰ روزه توافق شده است.
منبع: آر تی