سفیر روسیه در فرانسه تاکید کرد که دوران سلطه غرب بر جهان پایان رسیده و قدرت درحال چرخش به سمت شرق و جنوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکسی مشکوف، سفیر روسیه در فرانسه، اظهار داشت که دوران سلطه غرب بر جهان به پایان رسیده است و اروپا در نتیجه رها کردن منابع انرژی روسیه با بحران شدید انرژی رو‌به‌رو است.

میشکوف در مصاحبه‌ای با رسانه آنلاین فرانسوی توسان گفت: «ما در مرحله‌ای هستیم که جهان از طریق ایجاد یک سیستم چندقطبی در حال تغییر است. هژمونی غرب چیزی مربوط به گذشته است و اروپا پتانسیل میراث استعماری خود را به پایان رسانده است.»

این دیپلمات افزود که کشور‌های بریکس و سازمان همکاری شانگهای اکنون «پویاتر و از نظر اقتصادی قدرتمندتر» از کشور‌های غربی هستند که نشان دهنده تغییر مرکز ثقل اقتصادی و سیاسی جهان به سمت شرق و جنوب است.

مشکوف در مورد سیاست‌های انرژی اروپا گفت: «بزرگترین اشتباهی که اتحادیه اروپا مرتکب شد، دست کشیدن از منابع انرژی روسیه بود. به لطف انرژی و گاز ارزان، اروپا توسعه یافت. این عامل اصلی رشد اقتصادی آن و مهمترین مزیت رقابتی آن در بازار‌های جهانی بود.»

سفیر روسیه ابراز عقیده کرد که به مرور زمان، اروپایی‌ها شروع به پرسیدن این سوال خواهند کرد: «چه کسی این سیاست اقتصادی را به اتحادیه اروپا تحمیل کرد؟»

کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشور‌های خارجی، پیش از این اعلام کرده بود که بحران انرژی، اتحادیه اروپا را مجبور می‌کند تا رویکرد واقع‌بینانه‌تری اتخاذ کند و اشتباهات خود را اصلاح کند.

منبع: آر تی