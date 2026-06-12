سفیر روسیه در فرانسه تاکید کرد که دوران سلطه غرب بر جهان پایان رسیده و قدرت درحال چرخش به سمت شرق و جنوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکسی مشکوف، سفیر روسیه در فرانسه، اظهار داشت که دوران سلطه غرب بر جهان به پایان رسیده است و اروپا در نتیجه رها کردن منابع انرژی روسیه با بحران شدید انرژی رو‌به‌رو است.

میشکوف در مصاحبه‌ای با رسانه آنلاین فرانسوی توسان گفت: «ما در مرحله‌ای هستیم که جهان از طریق ایجاد یک سیستم چندقطبی در حال تغییر است. هژمونی غرب چیزی مربوط به گذشته است و اروپا پتانسیل میراث استعماری خود را به پایان رسانده است.»

این دیپلمات افزود که کشور‌های بریکس و سازمان همکاری شانگهای اکنون «پویاتر و از نظر اقتصادی قدرتمندتر» از کشور‌های غربی هستند که نشان دهنده تغییر مرکز ثقل اقتصادی و سیاسی جهان به سمت شرق و جنوب است.

مشکوف در مورد سیاست‌های انرژی اروپا گفت: «بزرگترین اشتباهی که اتحادیه اروپا مرتکب شد، دست کشیدن از منابع انرژی روسیه بود. به لطف انرژی و گاز ارزان، اروپا توسعه یافت. این عامل اصلی رشد اقتصادی آن و مهمترین مزیت رقابتی آن در بازار‌های جهانی بود.»

سفیر روسیه ابراز عقیده کرد که به مرور زمان، اروپایی‌ها شروع به پرسیدن این سوال خواهند کرد: «چه کسی این سیاست اقتصادی را به اتحادیه اروپا تحمیل کرد؟»

کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشور‌های خارجی، پیش از این اعلام کرده بود که بحران انرژی، اتحادیه اروپا را مجبور می‌کند تا رویکرد واقع‌بینانه‌تری اتخاذ کند و اشتباهات خود را اصلاح کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: روسیه و اروپا ، سلطه غرب
خبرهای مرتبط
شمارش معکوس برای رویارویی مستقیم، هشدار بی‌سابقه روسیه به اروپا
مدودف خطاب به اروپا: خفه شوید!
روسیه: اروپا درحال آماده شدن برای جنگ با ماست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند به خانه بازگردیم
بررسی ادعای ترامپ؛ آیا آمریکا واقعاً نفتکش‌ها را از تنگه هرمز عبور داده است؟
انسداد تنگه هرمز؛ صعود قیمت نفت و لرزه بر تن دلار
هشدار پنتاگون به ترامپ درباره پیامد‌های فاجعه‌بار تصرف جزیره خارگ
ترامپ: حملات امشب علیه ایران لغو شد
ترامپ: جزیره خارک را تصرف می‌کنیم
دعوت یا احضار؟ ترامپ، الجولانی را به واشنگتن می‌کشاند
دولت ترامپ مهاجران ایرانی و افغان را به آفریقا می‌فرستد
ادعا بیل گیتس: اپستین از من اخاذی می‌کرد
الجزیره: ترامپ خسته شده است
آخرین اخبار
روسیه: دوران سلطه غرب به پایان رسیده است
ادعای آکسیوس درباره حل اختلافات اصلی میان ایران و آمریکا
مخالفت سازمان ملل با طرح ترامپ برای تصرف جزیره خارگ
ترامپ: توافق آتش‌بس با ایران شاید تا یکشنبه امضا شود
افت بهای نفت پس از اعلامیه ترامپ مبنی بر لغو حملات
سی‌ان‌ان: میانجیگران به صورت محتاطانه نسبت به توافق آتش‌بس ایران خوش‌بین هستند
دولت ترامپ مهاجران ایرانی و افغان را به آفریقا می‌فرستد
ترامپ: حملات امشب علیه ایران لغو شد
هشدار شدید عراق نسبت به فروپاشی امنیت منطقه
الجزیره: ترامپ خسته شده است
هشدار پنتاگون به ترامپ درباره پیامد‌های فاجعه‌بار تصرف جزیره خارگ
بررسی ادعای ترامپ؛ آیا آمریکا واقعاً نفتکش‌ها را از تنگه هرمز عبور داده است؟
تاکر کارلسون: ایران تنها کشوری است که در برابر نسل‌کشی ایستاد
انسداد تنگه هرمز؛ صعود قیمت نفت و لرزه بر تن دلار
شهادت ۳۷۰۰ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی
ادعا بیل گیتس: اپستین از من اخاذی می‌کرد
ترامپ: آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند به خانه بازگردیم
ذخایر نفت آمریکا در آستانه سقوط به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال گذشته
آمریکا: خسارت به متحدانمان را از حساب‌های ایران کسر می‌کنیم
دعوت یا احضار؟ ترامپ، الجولانی را به واشنگتن می‌کشاند
ترامپ: جزیره خارک را تصرف می‌کنیم
وزیر دفاع انگلیس به طور غیرمنتظره‌ای استعفا کرد
هشدار مدیران اجرایی نفت و گاز آمریکا به کاخ سفید در مورد افزایش قیمت‌ها
ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد
چین خواستار توقف تنش‌ها در منطقه شد
پاکستان: میانجیگری با وجود تشدید تنش‌ها ادامه دارد
وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش در سواحل عمان
نیویورک تایمز: حملات هوایی آمریکا به تأسیسات آب آشامیدنی ایران آسیب زده است
استراتژی امام شهید در منطقه موفق بود/ ایران باید زودتر پاسخ اسرائیل را می داد
کشته شدن ۳ دریانورد هندی در حمله آمریکا به یک نفتکش در سواحل عمان