خانواده‌های معظم شهدا در استان قم با حضور در تنورخانه‌ای در مسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) و مسجد مقدس جمکران، نان کامل و سبوس‌دار برای رزمندگان میدان نبرد پختند.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی-در اقدامی مؤمنانه و جهادی، خانواده‌های معظم شهدا در تنورخانه نان ایران، حدفاصل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران، گرد هم آمدند تا با پخت نان، پشتیبانی خود را از رزمندگان جبهه مقاومت اعلام کنند.

حجت‌الاسلام حجت احسان‌بخش، از عوامل اجرایی این برنامه، با اشاره به هدف برگزاری این گردهمایی گفت: سعی داریم تکریم خانواده شهدا را به شکلی متفاوت برگزار کنیم. با برنامه‌های تفریحی بیشترب تا حال و هوای خانواده شهدا عوض شود.

احسان‌بخش با تاکید بر اهمیت پشتیبانی از  رزمندگان  خط مقدم  گفت: ه همین منظور تنورخانه‌ای تأسیس شده است تا نانی که در روایات دارای قوت است، یعنی نان سبوس‌دار، تهیه شود.

او افزود: نانی که خانواده‌های شهدا می‌پزند،  مستقیماً به دست رزمندگانی می‌رسد که هم‌اکنون در میدان نبرد با دشمن آمریکایی-صهیونیستی حضور دارند.

احسان بخش گفت:در این گردهمایی، خانواده‌های شهدای مدافع حرم سوریه، شهدای ایام اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، شهدای جنگ تحمیلی دوم و شهدای جنگ تحمیلی سوم حضور داشتند و هر یک سهم خود را در پخت این نان متبرک ایفا کردند.

پخت نان برای رزمندگان میدان نبرد با دستان خانواده شهدا در قم

پخت نان برای رزمندگان میدان نبرد با دستان خانواده شهدا در قم

پخت نان برای رزمندگان میدان نبرد با دستان خانواده شهدا در قم

پخت نان برای رزمندگان میدان نبرد با دستان خانواده شهدا در قم

پخت نان برای رزمندگان میدان نبرد با دستان خانواده شهدا در قم

برچسب ها: جنگ رمضان ، پخت نان
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