باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه خبری سیانان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که در گفتوگوهای آتشبس ایران، «پیشرفتهای واقعی» حاصل شده و میانجیها درباره توافق نهایی به صورت محتاطانهای خوشبین هستند.
این منبع، آخرین دور گفتوگوهایی را که مذاکرهکنندگان قطری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در تهران برگزار کردند، از عوامل این خوشبینی دانست.
به گفته این منبع، میانجیها معتقدند سفر روز گذشته هیئت قطری به تهران و گفتوگوهایی که تا ساعات اولیه بامداد امروز ادامه یافت، با وجود فضای ناشی از حملات متقابل به پیشبرد مذاکرات کمک کرده است.
این منبع افزود: «میانجیها به برخی پیشرفتها و گشایشهای مهم دست یافتهاند».
به طور جداگانه، سیانان به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که پست ترامپ درباره لغو حملات، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرده است.
این منبع به سیانان گفت که (رژیم) اسرائیل از هیچ توافق قریبالوقوعی با ایران یا هیچ گونه تأییدیهای برای یک توافق آگاه نیست. چیزی که با ادعای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در تضاد است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ساعت ۹ امشب در پیامی در شبکههای اجتماعی مدعی شد توافق با تهران نزدیک است و امکان دستیابی به یک تفاهم در آینده نزدیک وجود دارد.
او همچنین گفت که «بحثها و نکات نهایی، چه از نظر مفهومی و چه از نظر جزئیات، توسط همه طرفهای درگیر، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان، امارات، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران تأیید شده است.»
منبع: سی ان ان