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باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که طی روزهای گذشته به دفعات موضع خود را در قبال جنگ یا آتشبس با ایران تغییر داده، دقایقی پیش ادعا کرد که تهران و واشنگتن در چند روز آینده، «شاید آخر هفته» و احتمالاً در اروپا، توافق آتشبس را امضا خواهند کرد.
ترامپ در گفتوگو با مطبوعات مدعی شد: «برای پایان دادن به جنگ با ایران به یک توافق بزرگ دست یافتیم و در مرحله نهایی کردن اسناد هستیم. تنگه هرمز به محض امضای توافق، برای تردد تجاری باز خواهد شد».
رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که نمیتواند در مراسم امضای توافق شرکت کند، اما «جی دی ونس» معاون او در این مراسم حضور خواهد داشت.
ترامپ ساعاتی پیش اعلام کرد که در پی پیشرفت در مذاکرات، حملات هوایی برنامهریزی شده به ایران را لغو کرده است.
منبع: بریکینگ نیوز