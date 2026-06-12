صدو سومین شب تجمعات مردمی شهرستان سلماس در حمایت از نیروهای مقتدر مسلح و دفاع از ایران اسلامی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - این مراسم با حضور گسترده مردم شهرستان سلماس و با هدف اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر دفاع از آرمان‌های نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشور برگزار شد.

در این تجمع، مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان سلماس با حضوری پرشور، بار دیگر پشتیبانی خود را از نیروهای مقتدر مسلح و مدافعان امنیت و عزت ایران اسلامی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی در حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از ایران اسلامی، بر استمرار پشتیبانی خود از حافظان امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.

این مراسم در فضایی آکنده از شور مردمی، همبستگی اجتماعی و روحیه انقلابی برگزار شد و جلوه‌ای از وفاداری مردم شهرستان سلماس به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، منافع ملی و عزت کشور را به نمایش گذاشت.