باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در ادامه حضور مستمر و خستگیناپذیر مردم قم در سنگر خیابان، بار دیگر خیابانهای این شهر مقدس صحنه نمایش اتحاد، غیرت و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی شد. میادین مفید، توحید، جهاد و بلوار ۱۵ خرداد این شبها میزبان جمعیتی است که نه از تهدیدها میهراسند و نه از خستگی سخن میگویند.
شعارهایی که قلب دشمن را میلرزاند
فضای میادین اصلی قم با شعارهایی چون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «لبیک یا خامنهای» عطرآگین شده است. مردم قم با این فریادها، انزجار خود را از جنایتهای دشمنان و حمایت قاطع خود از جبهه مقاومت اعلام میکنند.
دفاع از میهن، خط قرمز مردم قم
مردم قم با این حضور حماسی، به جهانیان ثابت کردند که دفاع از میهن و کیان اسلامی، خط قرمز آنان است و هرگونه تهدید از سوی دشمنان، نه تنها آنان را از پای درنمیآورد، بلکه مصممتر از پیش در مسیر ایستادگی و مقاومت گام برمیدارند.