هشتگ جانفدا_خوی از جام جهانی هم عبور کرد

باشگاه خبر نگاران جوان - به همت فعالان فضای مجازی شهرستان خوی و با هدایت و هماهنگی قرارگاه رسانه، فضای مجازی و عملیات روانی سپاه خوی، هشتگ #جانفدا_خوی به ترند برتر جهان، آسیا و ایران تبدیل شد و نام خوی را در صدر فضای مجازی قرار داد.

این موفقیت کم‌نظیر که با مشارکت گسترده مردم و تولید محتوای هدفمند و هماهنگ در فضای مجازی رقم خورد، توانست روایت بیش از ۱۰۰ شب حضور پرشور و مقتدرانه مردم خوی در کف خیابان‌ها را به گوش جهانیان برساند و توجه کاربران بسیاری را به این حماسه مردمی جلب کند.

این دستاورد ارزشمند، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و توانمندی فعالان رسانه‌ای، کاربران فضای مجازی و مردم انقلابی خوی در انعکاس حماسه، اقتدار و پایداری این دیار است.

منبع: روابط عمومی سپاه خوی