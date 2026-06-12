باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی- میدان مفید قم امشب صحنه حضور پرشور هزاران شیرخواره و کودک بود؛ همایش بین المللی «سرباز کوچولوهای انقلاب» ویژه متولدین جنگ تحمیلی سوم با حضور گسترده خانوادهها و نمایندگانی از ۱۸ کشور دنیا برگزار شد.
در این همایش، مادران با حضرت علیاصغر (ع)، کوچکترین شهید کربلا، عهد بستند که فرزندانشان را در مسیر عشق به اهلبیت (ع) و دفاع از ارزشهای انقلاب تربیت کنند.
در این مراسم معنوی، از «شهیده زهرا کوچولو»، نوه امام شهید، تجلیل و بزرگداشت به عمل آمد. این بخش از برنامه با استقبال پرشور خانوادهها و کودکان همراه بود و فضای میدان مفید را آکنده از شور حماسه و احساس کرد.
خانوادهها با در دست داشتن پرچمهای سهرنگ ایران، فرزندان خود را در آغوش گرفته و شعارهای «لبیک یا خامنهای» سر میدادند. غرفههای فرهنگی و سرگرمی نیز برای کودکان برپا شده بود.
یکی از ویژگیهای برجسته این همایش، حضور نمایندگانی از ۱۸ کشور مختلف جهان بود. این میهمانان بینالمللی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی سوم، بر ادامه مسیر نورانی مقاومت تاکید کردند.