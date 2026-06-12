باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این اجتماع مردمی، صحنههایی از وحدت، انسجام و روحیه انقلابی را رقم زد و نشان داد که مردم این شهرستان همچنان در دفاع از ارزشهای ملی و دینی پیشگام هستند.
شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر حمایت از آرمانهای انقلاب، حفظ عزت و اقتدار کشور و ایستادگی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان تأکید کردند
شهر امیدیه در شبهای اخیر به یکی از کانونهای حضور مردمی و نمایش شور انقلابی تبدیل شده است؛ حضوری که بیانگر پیوند عمیق مردم با ارزشهای انقلاب اسلامی و آمادگی آنان برای دفاع از منافع و عزت ملی است.