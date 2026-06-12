باشگاه خبرنگاران جوان - شامگاه پنجشنبه در نشستی با حضور هادی حق شناس استاندار گیلان و برخی از مسئولان اقتصادی این استان با تجار جمهوری آذربایجان، ظرفیتهای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان استان گیلان و جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت.
حقشناس در این نشست با تاکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه، اظهار کرد: گیلان به دلیل برخورداری از موقعیت راهبردی، دسترسی به کریدورهای بینالمللی و ظرفیتهای گسترده در حوزههای کشاورزی، شیلات، گردشگری، صنعت و خدمات، از آمادگی لازم برای گسترش همکاریهای مشترک اقتصادی و تجاری با جمهوری آذربایجان برخوردار است.
وی با اشاره به سیاستهای استان در حمایت از سرمایهگذاری و رونق تولید افزود: رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و حمایت از حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی از اولویتهای مدیریت ارشد استان است و در این مسیر از هرگونه همکاری مشترک که به توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری منجر شود، حمایت خواهیم کرد.
استاندار گیلان همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان بخشهای خصوصی دو طرف تأکید کرد و گفت: توسعه مناسبات اقتصادی میان گیلان و جمهوری آذربایجان میتواند نقش مهمی در افزایش مبادلات تجاری، بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک و تقویت جایگاه استان در بازارهای منطقهای ایفا کند.
حقشناس برگزاری مستمر نشستهای مشترک اقتصادی را زمینهساز شناسایی فرصتهای جدید همکاری دانست و خاطرنشان کرد: تعاملات هدفمند و مستمر میان فعالان اقتصادی میتواند مسیر اجرای پروژههای مشترک و توسعه سرمایهگذاری را هموار کند.
در ادامه این نشست، حسام گزل از تجار جمهوری آذربایجان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان گیلان، آمادگی فعالان اقتصادی کشورش را برای توسعه همکاری با این استان اعلام کرد و خواستار تسهیل فرآیندهای لجستیکی و گمرکی و تقویت حمایت از فعالان اقتصادی دو طرف شد.
وی همچنین از آمادگی بخش خصوصی جمهوری آذربایجان برای مشارکت در پروژههای زیرساختی و تولیدی استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: همکاریهای مشترک میتواند زمینهساز افزایش مبادلات تجاری، انتقال تجربیات و اجرای طرحهای اقتصادی مؤثر میان دو طرف باشد.
در این نشست همچنین ظرفیتهای مشترک اقتصادی و فرصتهای توسعه همکاری در حوزههای تجارت، سرمایهگذاری، کشاورزی، شیلات، گردشگری و صنعت مورد بررسی قرار گرفت و بر بهرهگیری از موقعیت راهبردی گیلان در ارتباط با بازارهای منطقه قفقاز تأکید شد.
این نشست در ادامه رویکرد فعال استانداری گیلان در توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش تعاملات بینالمللی برگزار شد.
روز گذشته نیز استاندار گیلان در نشستی ویدئوکنفرانسی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی جمهوری خودمختار باشقیرستان روسیه، زمینههای همکاری مشترک در حوزههای تولید، صنعت، کشاورزی، حملونقل و تجارت را بررسی کرد.
نشستی که در راستای جذب سرمایهگذاری و تقویت ارتباطات اقتصادی گیلان با کشورهای منطقه برگزار شد.