باشگاه خبرنگاران جوان- دیدارهای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۳ امشب (پنج‌شنبه ۲۱ خرداد) در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها در سالن نیلسون نلسون شهر برزیلیا به مصاف بلغارستان رفت.

مردان والیبال ایران در این دیدار سه بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را به حریف واگذار کرد.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، سید عیسی ناصری، محمد ولی زاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) استفاده کرد. عمران کوکجیلی، امیرمحمد گل‌زاده، علی حق‌پرست، مبین نصری، امیرحسین اسفندیار، یوسف کاظمی و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقه بودند.

لورنزو بلنجینی سرمربی تیم ملی والیبال بلغارستان نیز در ابتدای دیدار با ایران از ترکیب سیمون نیکولوف، آسپارو آسپاروهوف، الکس گروزدانوف، ایلیا پتکوف، الکساندر نیکولوف، مارتین آتاناسوف و دامیان کولف استفاده کرد.

ریکاردو ایگلاسیا از کوبا و سآنخلا گراس از برزیل به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

حسین حاجی کلاته لیبروی تیم ملی والیبال ایران در ست دوم دیدار مقابل بلغارستان به میدان رفت تا نخستین حضور خود در لیگ ملت‌ها را تجربه کند.

الکساندر نیکولوف در این مسابقه عملکرد بسیار خوبی داشت و با کسب ۲۴ پوئن، با اقتدار عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان را به دست آورد تا به مهار نشدن خود بار دیگر تاکید کند.

در ست سوم و امتیاز ۱۸ بر ۱۷ به سود بلغارستان، کادر فنی و بازیکنان بلغارستان نسبت به رای داور اعتراض کردند که منجر به توقف بازی برای لحظاتی شد.

تیم ملی والیبال بلغارستان سابقه ۸ بار حضور در رقابت‌های المپیک را دارد که بهترین عملکرد آن‌ها به المپیک ۱۹۸۰ باز می‌گردد که آن‌ها به مدال نقره المپیک دست یافتند.

همچنین بلغارها ۲۰ بار در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان حضور یافتند که در این رقابت‌ها نیز سابقه کسب عنوان نایب قهرمانی در سال ۱۹۷۰ و ۲۰۲۵ را دارند.

تیم ملی والیبال ایران کمتر از ۲:۳۰ بامداد روز شنبه ۲۳ خرداد در سومین مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها به مصاف آرژانتین می‌رود.