دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) گفت: مراسم تشییع قائد شهید با عظمت و شکوه برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام و معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، گفت: دولت جمهوری اسلامی با تمام توان و همه امکانات خود، با محوریت آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور، ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع قائد اعظم امت اسلام را برنامه‌ریزی کرده است.

پورجمشیدیان افزود: همه امکانات و ظرفیت‌های دولت جمهوری اسلامی، نهاد‌های مختلف اعم از دولتی و خصوصاً مردمی، در این ستاد که یک ستاد مردمی است، پای کار آمده‌اند و همه دستگاه‌ها در حال تلاش و آمادگی هستند.

دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: در زمانی که بیت معظم قائد شهید مصلحت بدانند، مراسم تشییع در کمال عزت، سربلندی، عظمت و شکوه، در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در شأن قائد شهید و خانواده گرانقدر ایشان برگزار خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: آیین وداع ، رهبر انقلاب
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