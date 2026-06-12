تیم ملی فوتبال مکزیک دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۲ - ۰ از سد آفریقای جنوبی گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی - رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با دیدار افتتاحیه گروه A در ورزشگاه مکزیکوسیتی آغاز شد؛ جایی که تیم ملی مکزیک به عنوان یکی از میزبانان این دوره از رقابت‌ها (در کنار آمریکا و کانادا) موفق شد با نتیجه ۲ بر ۰ از سد آفریقای جنوبی عبور کند.

قضاوت این دیدار را ویلتون سامپایو بر عهده داشت و هدایت دو تیم نیز به ترتیب بر عهده خاویر آگیره و هوگو بروس بود.

مکزیک بازی را هجومی آغاز کرد و تنها در دقیقه ۹ توسط جولیان کوئینونز به گل نخست رسید تا ورزشگاه مکزیکوسیتی شاهد شروعی پرهیجان باشد. پس از این گل، میزبان همچنان تیم برتر میدان بود و چندین موقعیت گلزنی دیگر نیز ایجاد کرد، اما نیمه نخست با برتری ۱ بر ۰ مکزیک به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد و مکزیک همچنان مالک میدان بود. در دقیقه ۵۰، با اخراج یکی از بازیکنان آفریقای جنوبی، شرایط برای این تیم دشوارتر شد. مکزیک از برتری عددی خود استفاده کرد و در دقیقه ۶۷ روی ارسال روبرتو آلوارادو سبا، رائول خیمنز با ضربه سر گل دوم را به ثمر رساند تا نتیجه ۲ بر ۰ شود.

در ادامه مسابقه، بازی کاملاً پرفشار و خشن دنبال شد و در مجموع یک بازیکن دیگر از آفریقای جنوبی نیز با کارت قرمز از زمین اخراج شد. همچنین یک اخراج نیز برای مکزیک ثبت شد تا در نهایت دو تیم در مجموع با ۳ کارت قرمز (۲ برای آفریقای جنوبی و ۱ برای مکزیک) زمین را ترک کنند.

در نهایت، مکزیک با برتری ۲ بر ۰ این دیدار را به پایان رساند تا شروعی موفق در جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت کند.