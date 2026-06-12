مدیر تیم ملی فوتبال ایران به تشریح آخرین شرایط این تیم پیش از بازی با نیوزیلند در جام جهانی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد مهدی نبی مدیر تیم ملی فوتبال  درباره  آخرین وضعیت روادید  ۱۵ عضو این تیم برای سفر به آمریکا اظهار کرد: روز گذشته‌ جلسه‌ای با حضور تاج و ممبینی که برای دیدار افتتاحیه جام جهانی به مکزیکوسیتی سفر کرده‌اند برگزار شد. حدود یک ساعت قبل که به‌وقت مکزیک ۶:۳۰ صبح می‌شود به ما اعلام کردند تعدادی از این ۱۵ نفر می‌توانند به کنسولگری آمریکا در تیخوانا مراجعه کنند. البته هنوز اسامی این نفرات را به من نداده‌اند اما احتمال می‌دهم مشکل روادید  نیمی از آنها حل شود زیرا جزو ارکان اصلی تیم ملی هستند.

 نبی درباره آخرین وضعیت مصدومان تیم ملی فوتبال ایران در آستانه بازی با نیوزیلند، گفت: پس از تغییر کمپ و برگزاری تمرینات در تیخوانا، فاصله پروازی بسیار زیادی داشتیم و برای رسیدن به کمپ ۲۲ ساعت زمان صرف شد. باتوجه‌به صدور دیرهنگام روادید ، برای ریکاوری بازیکنان و مسائل مدنظر کادر فنی زمان کمی داشتیم. برای تطبیق شرایط نیاز به ۲ هفته زمان داشتیم که به ۹ روز تا بازی با نیوزیلند تبدیل شد.

او  افزود: برخی نفرات هم پس از اعلام اسامی بازیکنان به فیفا و دیدار با مالی دچار مصدومیت شدند. مهدی ترابی از این جمله است که البته آسیب‌دیدگی او بسیار جزیی است و نگران‌کننده نیست. طبق آخرین آمار من ترابی هم به‌زودی به‌ تمرینات گروهی بازمی‌گردد. روزبه چشمی هم به همین شکل. در کل سه نفر دوران مصدومیت را پشت سر می‌گذارند که بین آنها وضعیت طارمی خیلی بهتر است. امیدواریم به بازی اول برسد.

او درباره پرواز تیم از تیخوانا به لس‌آنجلس، گفت: روز گذشته‌ جلسه‌ای حدود ۷-۶ ساعت و در مرحله با نفراتی از فیفا که در تیخوانا مستقر هستند داشتیم. آن‌گونه که به ما ابلاغ کردند باید تیم ملی یک روز قبل بازی(۱۴ ژوئن) در لس‌آنجلس باشد. روز گذشته گفتیم حرفی نداریم اما با این وضعیت به جلسات قبل بازی نمی‌رسیم. حال در خصوص اینکه ۱۳ ژوئن باشد یا ۱۴ ژوئن هنوز قطعی نشده است. دنبال این بودیم تیم شنبه اعزام شود تا حداقل ۲ روز قبل بازی انجام باشیم اما اگر نشود، سفر ما به لس‌آنجلس در روز یکشنبه قطعی است.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
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