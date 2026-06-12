تیوی بیفوما بازیکن خارجی پرسپولیس قرار است امروز یا فردا به ایران بیاید تا در تمرینات سرخپوشان شرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات خود را برای تورنمنت ۳ جانبه از چند روز پیش شروع کرده است و تاکنون دنیل گرا و مارکو باکیچ بازیکنان خارجی سرخپوشان به ایران برگشتند و اکنون هم قرار است تیوی بیفوما به ایران برگردد تا در تمرینات سرخپوشان شرکت کند.

گفته می‌شود بیفوما که طی چند وقت اخیر در شهر دبی اقامت داشته، برنامه سفر خود به تهران را نهایی کرده و به احتمال زیاد تا روز جمعه (امروز) یا شنبه (فردا) وارد تهران خواهد شد.

البته با توجه به برقرار نبودن پرواز مستقیم از دبی به تهران، بیفوما ابتدا راهی استانبول می‌شود و سپس از طریق ترکیه به تهران سفر خواهد کرد تا خود را به کادرفنی و سایر بازیکنان پرسپولیس معرفی کند.

بازگشت بیفوما می‌تواند خبر خوبی برای کادرفنی پرسپولیس باشد چرا که سرخپوشان خود را برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو آماده می‌کنند و این بازیکن یکی از مهره‌های مورد نظر کادرفنی برای ادامه برنامه‌های آماده‌سازی است. پیش‌تر گرا و باکیچ در تمرینات حاضر شده بودند.