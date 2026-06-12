باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - یاسر میرزایی، مدیر طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، با اشاره به ضرورت حرکت به سمت استفاده از کارت‌های بانکی در فرآیند سوخت‌گیری گفت: یکی از دلایل مهم این طرح، ساماندهی موضوع کارت‌های اضطراری جایگاه‌هاست.

وی اظهار کرد: کارت اضطراری جایگاه همان‌طور که از نامش مشخص است، برای شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است؛ یعنی زمانی که سهمیه سوخت موجود در کارت شخصی فرد کافی نباشد یا به هر دلیلی مانند گم شدن کارت، در دسترس نبودن آن یا فراموشی همراه داشتن کارت، فرد نیاز به سوخت‌گیری داشته باشد.

میرزایی افزود: مشکل استفاده از کارت‌های اضطراری این است که در زمان سوخت‌گیری با کارت شخصی، مشخص است چه فردی از سهمیه خود استفاده کرده است، اما زمانی که سوخت‌گیری با کارت جایگاه انجام می‌شود، مشخص نیست مصرف‌کننده چه کسی است. همین موضوع باعث ایجاد محدودیت‌ها و تعیین سقف‌های مختلف برای استفاده از این کارت‌ها شده است.

مدیر طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی ادامه داد: در مقیاس گسترده، اینکه تشخیص استفاده اضطراری از سوخت بر عهده افراد مختلف در جایگاه‌ها باشد، روش مناسبی نیست؛ چراکه تشخیص شرایط اضطرار همیشه ساده نیست و نمی‌توان انتظار داشت همه افراد یک ارزیابی یکسان داشته باشند.

وی با بیان اینکه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی این مسئله را برطرف می‌کند، گفت: در روش کارت بانکی، هیچ سوخت‌گیری بدون مشخص بودن مصرف‌کننده انجام نمی‌شود؛ چراکه عملیات سوخت‌گیری به یک تراکنش بانکی قابل رصد با زمان مشخص و دارای سابقه ثبت‌شده متصل خواهد بود.

میرزایی درباره نحوه اجرای این فرآیند توضیح داد: در روش فعلی، فرد کارت سوخت شخصی خود را وارد می‌کند، رمز را می‌زند، عملیات سوخت‌گیری انجام می‌شود و مقدار سوخت مصرف‌شده مشخص خواهد شد. پس از آن، مبلغ مربوط به سوخت از طریق کارت بانکی، مشابه یک خرید عادی در فروشگاه، پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در شیوه جدید، کارت بانکی به فرآیند سوخت‌گیری متصل می‌شود و پرداخت بها از طریق همان کارت انجام خواهد شد؛ به این ترتیب، علاوه بر ثبت دقیق تراکنش، امکان رصد بهتر مصرف سوخت نیز فراهم می‌شود.