تیم ملی فوتبال کره جنوبی در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ جمهوری چک را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در دومین بازی گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال کره جنوبی و جمهوری چک از ساعت ۰۵:۳۰ بامداد جمعه بیست و دوم خرداد در ورزشگاه گوادلاخارا به مصاف هم رفتند.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم ۲ تیم با انگیزه زیاد و عطش گلزنی پا به میدان گذاشتند.

در دقیقه ۵۹ پرتاب اوت بلند روی دروازه کره جنوبی ولادیمیر کوپال را لادیسلاو کریمی با ضربه سر تبدیل به گل نخست بازی کرد.

در دقیقه ۶۷ این بئوم هوانگ روی اشتباه مهلک خط دفاعی و دروازه بان جمهوری چک موفق به گلزنی شد تا بازی به تساوی کشیده شود.

 در دقیقه ۷۷ توماس سوچک با ضربه سر دروازه کره ای را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

کره ای ها در دقیقه ۸۰ روی پاس خوب این بئوم هوانگ و فرصت طلبی اوه هیونگ گیو به گل دوم خود رسیدند.

در ادامه چکی ها برای زدن گل تساوی تلاش زیادی انجام دادند، اما در نهایت کره جنوبی با نتیجه ۲ - ۱ به پیروزی رسید.

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برچسب ها: جام جهانی ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، کره جنوبی ، جمهوری چک
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