باشگاه خبرنگاران جوان - جیم هایمز، نماینده کنگره آمریکا گفت: دلیل اینکه این وضعیت ترسناک است این است که آنها توانایی لازم را دارند. آنها هزاران موشک و هزاران پهپاد در اختیار دارند. گرچه نگران توانایی آنها برای وارد کردن خسارت عمده به نیروهای نظامی آمریکا در منطقه هستیم، اما آنها توانایی نابودی زیرساخت‌های انرژی در امارات متحده عربی و قطر را دارند.

او افزود: آنها برگ‌های زیادی برای بازی دارند و همه این برگ‌ها به یک جهت اشاره می‌کنند: قیمت بنزین برای مردم آمریکا بسیار بسیار بالا خواهد رفت، بسیار بالاتر از سطح فعلی.