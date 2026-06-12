باشگاه خبرنگاران جوان - نوگا تارنوپولسکی، روزنامه‌نگار و گزارشگر فرانس24 گفت: اگر به آغاز این مرحلهٔ اخیر از درگیری میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران بازگردیم، اهداف اعلام‌شده حداقل از سوی اسرائیل عبارت بودند از: تغییر رژیم در ایران، نه چیزی کمتر از آن؛ نابودی تهدید هسته‌ای از سوی ایران، نه چیزی کمتر از آن؛ و حذف توانایی‌های موشک‌های بالستیک ایران.

او افزود: با این حال، دیگر حتی دربارهٔ این مسائل بحثی هم نمی‌شود. ما به بحث صرفاً دربارهٔ بازگشایی تنگه هرمز بازگشته‌ایم؛ این نشانه‌ای از عقب‌نشینی از آرمان‌های حداکثری به سوی راهکارهای فوری است.