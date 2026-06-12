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 خبرنگار فرانس۲۴: وعده تغییر رژیم و نابودی توان هسته‌ای و موشکی ایران به باز شدن تنگه هرمز ختم شد! + فیلم

 خبرنگار فرانس۲۴ گفت: اهداف اولیه اسرائیل از تشدید تنش با ایران شامل تغییر رژیم و حذف توان هسته‌ای بود، اما اکنون گفتگوها به بازگشایی تنگه هرمز تقلیل یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوگا تارنوپولسکی، روزنامه‌نگار و گزارشگر فرانس24 گفت: اگر به آغاز این مرحلهٔ اخیر از درگیری میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران بازگردیم، اهداف اعلام‌شده  حداقل از سوی اسرائیل عبارت بودند از: تغییر رژیم در ایران، نه چیزی کمتر از آن؛ نابودی تهدید هسته‌ای از سوی ایران، نه چیزی کمتر از آن؛ و حذف توانایی‌های موشک‌های بالستیک ایران.

او افزود: با این حال، دیگر حتی دربارهٔ این مسائل بحثی هم نمی‌شود. ما به بحث صرفاً دربارهٔ بازگشایی تنگه هرمز بازگشته‌ایم؛ این نشانه‌ای از عقب‌نشینی از آرمان‌های حداکثری به سوی راهکارهای فوری است.

 

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۱ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
ایرانیان استاد مهندسی معکوس هستند.
هر فنی که بزنید ما بدل ش رو میزنیم.
آنی و فوری و بدون فوت وقت ...
اين جنگ و ترورها آخرین ش بود.
البته نه اینکه دشمن نخواد بلکه دیگه نمیتونه ...
شکست آمریکا از ابر قدرتی و ظهور ابر قدرتی ایران بر ایرانیان بزرگ و غیور مبارکباد ...
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز تا زمان پایان شرارت های آمریکا و دادن غرامت به ایران باید بسته بماند و ایران باید و باید و باید از تنگه هرمز پول مورد نیاز خود را دربیاورد. این حق ایران است
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