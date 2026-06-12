باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تیم کین، سناتور دموکرات آمریکا، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۷ برای تصویب در سنا مخالفت خواهد کرد، مگر اینکه کارزار نظامی دولت ترامپ علیه ایران پایان یابد یا مجوز کنگره را دریافت کند. کین، عضو کمیته نیرو‌های مسلح سنا، این بیانیه را پس از آن صادر کرد که این کمیته اواخر روز چهارشنبه پیش‌نویس لایحه سالانه دفاعی را پیش برد که بودجه را تأمین مالی و اولویت‌های ارتش آمریکا را تعیین می‌کند.

این سناتور دموکرات گفت که این قانون حاوی چندین ماده از جمله افزایش حقوق نیرو‌های مسلح، سرمایه‌گذاری در تأسیسات نظامی در ایالت خود، ویرجینیا، تأمین مالی برنامه‌های کشتی‌سازی و اقداماتی برای تقویت توافقنامه امنیتی استرالیا، انگلیس و آمریکا (AUKUS) است که از آنها حمایت می‌کند. کین همچنین از ماده‌ای در این قانون که وزارت دفاع را به «وزارت جنگ» تغییر نام می‌دهد، انتقاد کرد و این اقدام را «کودکانه» خواند و استدلال کرد که منعکس‌کننده دولتی است که اقدام نظامی را بر دیپلماسی ترجیح داده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سپتامبر فرمان اجرایی برای تغییر نام پنتاگون را امضا کرد و اشاره کرد که برای رسمی کردن این تغییر به کنگره مراجعه خواهد کرد. کین گفت که مخالفت او به طور خاص به عملیات نظامی دولت علیه ایران مربوط می‌شود و دیدگاه دیرینه خود را تکرار کرد که کنگره باید هرگونه اقدام نظامی پایدار را مجاز بداند. او افزود: «همانقدر که از بخش‌هایی از این لایحه خوشحالم، تمرکز خود را بر پایان دادن به جنگ ایران معطوف کرده‌ام، نه پاداش دادن به پنتاگون با مجوز چکی سفید برای بیشتر آن. مگر اینکه این جنگ پایان یابد، یا کنگره به آن رأی دهد، من در زمان رأی‌گیری صحن سنا به این قانون رأی "نه" خواهم داد.»

منبع: آناتولی