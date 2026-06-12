باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دادگاهی در سئول روز جمعه یون سوک یول، رئیسجمهور پیشین کره جنوبی، را به اتهام دستور نفوذ پهپادها به حریم کره شمالی به منظور تشدید تنشهای بینکرهای و ایجاد بهانه برای اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴، به ۳۰ سال زندان محکوم کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، دادگاه یون را به دلیل هدایت عملیات پهپادی به عنوان بخشی از تلاش برای افزایش نگرانیهای امنیتی و توجیه اقدامات فوقالعاده تحت حکومت نظامی، مجرم تشخیص داد. دادستانها ادعا کردند که یون حملات پهپادی را برای تحریک واکنش پیونگیانگ و تقویت منطق اعلام حکومت نظامی در میان آشفتگیهای سیاسی فزاینده در داخل کشور مجاز دانسته است.
یون در ماه فوریه به دلیل رهبری یک شورش از طریق تلاش ناموفق خود برای حکومت نظامی، که تنها چند ساعت قبل از رأی مجلس ملی برای لغو آن طول کشید، به حبس ابد محکوم شده بود. او در مجموع با هشت محاکمه در ارتباط با تلاش حکومت نظامی خود، اتهامات فساد همسرش و مرگ یک افسر دریایی در سال ۲۰۲۳ مواجه است.
منبع: یونهاپ