سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری و راهزنی دریایی، تهدیدی جدی علیه دریانوردی بین‌المللی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار تصویر یکی از روزنامه‌های هندی که خبر حمله آمریکا به سه کشتی تجاری هندی ظرف چند روز اخیر (از ۸ ژوئن تاکنون) را منتشر کرده است، در صفحه شخصی خود نوشت: حملات بیرحمانه آمریکا به کشتی‌های تجاری هندی که موجب قتل حداقل سه شهروند هندی شده است، نتیجه سیاست سرقت مسلحانه و راهزنی دریایی دولت آمریکا است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: با خانواده و دوستان ملوانان هندی کشته‌شده ابراز همدردی می‌کنیم و به مردم و دولت هند تسلیت می‌گوییم.

وی ادامه داد: جامعه بین‌المللی باید آمریکا را به خاطر رفتار قانون‌شکنانه‌اش پاسخگو کند؛ رفتاری که تهدید علیه صلح و امنیت جهانی است و آزادی دریانوردی را به خطر انداخته است.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، تنگه هرمز
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