رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از تردد روان در محور‌های شمالی کشور خبر داد و گفت: هیچ‌گونه مداخلات جوی در این مسیر‌ها وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر‌های رفت و برگشت به‌صورت روان جریان دارد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیر‌ها تا این لحظه عادی است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی مطلع شوند.

برچسب ها: پلیس راهور ، وضعیت راه‌ها
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