معاون وزیر امور خارجه بیانیه تعدادی از کشور‌ها درباره فعالیت‌های تهدیدآمیز منتسب به ایران را مردود خواند و گفت: حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران موضوع معامله تبلیغاتی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: بیانیه مشترک اخیر تعدادی از کشور‌ها درباره آنچه «فعالیت‌های تهدیدآمیز منتسب به ایران» خوانده شده، مجموعه‌ای از اتهامات سیاسی، بی‌سند و کاملاً مردود است.

وی افزود: دولت‌هایی که خود در نقض حاکمیت ایران، حمایت از تجاوز نظامی، پناه دادن به گروهک‌های تروریستی و تأمین مصونیت برای رژیم صهیونیستی سابقه روشن دارند، صلاحیت اخلاقی و حقوقی برای متهم سازی جمهوری اسلامی ایران ندارند.

ایالات متحده، چندین کشور اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان، اتریش، فرانسه و همچنین استرالیا و نیوزیلند، بیانیه مشترکی صادر و در آن یاوه‌گویی‌های خود در مورد سپاه پاسداران و دیگر نهاد‌های امنیتی ایران را تکرار کردند. در این بیانیه «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس و وزارت اطلاعات و امنیت ایران» به «توطئه و اقدامات خصمانه» در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا متهم شده‌اند.

معاون وزیر امور خارجه افزود: نسبت دادن یک مشت ادعا‌های بی اساس به نهاد‌های رسمی ایران، بدون ارائه دلیل معتبر، نه اجرای حقوق بین‌الملل است و نه مبارزه با تهدیدات فراملی؛ بلکه عملیات سیاسی برای انحراف افکار عمومی از تجاوز، اشغال، ترور و نقض‌های فاحشی است که همین دولت‌ها در آن نقش مستقیم یا حمایتی داشته و دارند.

غریب‌آبادی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگونه تلاش برای ترور، آدم‌ربایی، ارعاب یا تعرض به اشخاص در خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل را مردود می‌داند و در عین حال، این بیانیه‌سازی‌های هماهنگ را پوششی برای فشار سیاسی، امنیتی‌سازی جوامع ایرانی و توجیه اقدامات خصمانه علیه ایران می‌داند.

وی گفت: حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران موضوع معامله تبلیغاتی نیست. هر اقدام خصمانه، هر اتهام‌سازی بی‌سند و هر مشارکت در پروژه فشار علیه ایران، با پاسخ حقوقی، سیاسی و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران و همچنین، اقدام متقابل و متناسب آن مواجه خواهد شد.

برچسب ها: معاون وزیر امور خارجه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
غریب‌آبادی: مدعیان غربی حقوق بین‌الملل، قواعدی را اجرا کنند که شعار آن را سر می‌دهند
غریب آبادی: ایران قاطعانه آماده مقابله با هرگونه تجاوز نظامی است
غریب آبادی: کشور‌های منطقه باید از عاملان اصلی تجاوز خسارت بگیرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسم تشییع قائد شهید با عظمت و شکوه برگزار خواهد شد
بقائی: مراجع ذی‌ربط نظام باید درباره جزء‌به‌جزء متن هرگونه تفاهم احتمالی به جمع‌بندی برسند
نقض توقف عملیات به جنگ گسترده بین ایران و آمریکا منتهی نمی‌شود
بقائی: حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری تهدید جدی علیه دریانوردی است
غریب‌آبادی: تمامیت و امنیت ملی ایران موضوع معامله تبلیغاتی نیست
آخرین اخبار
غریب‌آبادی: تمامیت و امنیت ملی ایران موضوع معامله تبلیغاتی نیست
بقائی: حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری تهدید جدی علیه دریانوردی است
نقض توقف عملیات به جنگ گسترده بین ایران و آمریکا منتهی نمی‌شود
مراسم تشییع قائد شهید با عظمت و شکوه برگزار خواهد شد
بقائی: مراجع ذی‌ربط نظام باید درباره جزء‌به‌جزء متن هرگونه تفاهم احتمالی به جمع‌بندی برسند
سپاه: دست بر ماشه آماده پاسخگویی پشیمان‌کننده به هرگونه خطای محاسباتی دشمن هستیم
وزارت دفاع: هرگونه خطای محاسباتی یا تعرض با پاسخی قاطع و پشیمان کننده مواجه خواهد شد
عارف: بنیه دفاعی و بازدارندگی ایران فراتر از هر مقطع دیگری است
سردار محبی: اگر آمریکا شکست‌های قبلی خود را دوباره تجربه کند، پشیمان خواهد شد
سردار معروفی: نیرو‌های مسلح ما هوشیار و آماده‌اند
قالیباف: ایرانی متفاوت خواهید دید
پاسخی به آمریکا می‌دهیم که در تاریخ ثبت شود
آیین گرامیداشت سالگرد شهادت سردار محمد باقری برگزار شد
گفت‌وگوی تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی
پزشکیان: دولت با همه توان در کنار تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایستاده است
سردار طلایی‌نیک: در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نمی‌کنیم/ دشمن ناگزیر به پذیرش آتش‌بس است
بررسی مسائل مرتبط با جنگ تحمیلی و تبعات آن در نشست مومنی با کمیسیون امنیت ملی مجلس
سازمان بسیج مستضعفین: مجامع بین‌المللی آمریکا را محکوم کنند
رهبر معظم انقلاب ارتحال آیت‌الله شیخ اسحاق فیاض را تسلیت گفتند
محسن رضایی: واشنگتن شروط ایران را قبول نکند حیتثی برایش نمی‌ماند
سرلشکر حاتمی: راه شهیدان در دفاع از کشور، تا انتقام خون پاک‌شان ادامه خواهد داشت
حضرتی: پاسخ قاطع ایران دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد
پزشکیان: صیانت از خانواده و حمایت از جوانان، اولویتی راهبردی برای کشور است
هشدار تهران پس از حملات آمریکا؛ مسئولیت تبعات آتش‌افروزی با واشنگتن است
نیروهای مسلح به هرگونه تهدید علیه امنیت کشور پاسخ پشیمان کننده خواهند داد
رئیس جمهور: دهک‌بندی خانوارها باید بر پایه داده‌های دقیق بازنگری شود