باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریبآبادی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه امروز در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: بیانیه مشترک اخیر تعدادی از کشورها درباره آنچه «فعالیتهای تهدیدآمیز منتسب به ایران» خوانده شده، مجموعهای از اتهامات سیاسی، بیسند و کاملاً مردود است.
وی افزود: دولتهایی که خود در نقض حاکمیت ایران، حمایت از تجاوز نظامی، پناه دادن به گروهکهای تروریستی و تأمین مصونیت برای رژیم صهیونیستی سابقه روشن دارند، صلاحیت اخلاقی و حقوقی برای متهم سازی جمهوری اسلامی ایران ندارند.
ایالات متحده، چندین کشور اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان، اتریش، فرانسه و همچنین استرالیا و نیوزیلند، بیانیه مشترکی صادر و در آن یاوهگوییهای خود در مورد سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی ایران را تکرار کردند. در این بیانیه «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس و وزارت اطلاعات و امنیت ایران» به «توطئه و اقدامات خصمانه» در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا متهم شدهاند.
معاون وزیر امور خارجه افزود: نسبت دادن یک مشت ادعاهای بی اساس به نهادهای رسمی ایران، بدون ارائه دلیل معتبر، نه اجرای حقوق بینالملل است و نه مبارزه با تهدیدات فراملی؛ بلکه عملیات سیاسی برای انحراف افکار عمومی از تجاوز، اشغال، ترور و نقضهای فاحشی است که همین دولتها در آن نقش مستقیم یا حمایتی داشته و دارند.
غریبآبادی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگونه تلاش برای ترور، آدمربایی، ارعاب یا تعرض به اشخاص در خارج از چارچوب حقوق بینالملل را مردود میداند و در عین حال، این بیانیهسازیهای هماهنگ را پوششی برای فشار سیاسی، امنیتیسازی جوامع ایرانی و توجیه اقدامات خصمانه علیه ایران میداند.
وی گفت: حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران موضوع معامله تبلیغاتی نیست. هر اقدام خصمانه، هر اتهامسازی بیسند و هر مشارکت در پروژه فشار علیه ایران، با پاسخ حقوقی، سیاسی و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران و همچنین، اقدام متقابل و متناسب آن مواجه خواهد شد.