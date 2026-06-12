باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم شیشه‌گر، مدیر پردیس سینمایی نگین شیراز گفت: پردیس سینمایی نگین شیراز امکان تماشای زنده بازی‌های منتخب جام جهانی ۲۰۲۶ را روی پرده بزرگ سینما برای علاقه‌مندان فراهم کرده است.

او افزود: تماشای مسابقات فوتبال در فضایی خانوادگی و گروهی، تجربه‌ای متفاوت و هیجان‌انگیز برای تماشاگران خواهد بود.

متقاضیان میتوانند برای تهیه بلیت به صورت حضوری به گیشه پردیس سینمایی نگین مراجعه کنند یا نام و نام خانوادگی، عنوان بازی و تعداد نفرات را از طریق پیامک به شماره ۰۹۱۹۰۸۱۹۸۵۵ ارسال کنند.

علاقمندان می‌توانند به آدرس پردیس سینمایی نگین شیراز (فلکه احسان، بلوار پرستار، مجتمع تجاری تفریحی نگین فارس، طبقه هشتم) مراجعه و بازی‌ها را تماشا کنند.

جدول پخش بازی‌های منتخب قبل از ساعت ۲۴ در مرحله نخست (ساعت‌ها به وقت تهران) به شرح زیر می‌باشد:

۲۱ خرداد: مکزیک – آفریقای جنوبی | ساعت ۲۲:۳۰،

۲۲ خرداد: کانادا – بوسنی و هرزگوین | ساعت ۲۲:۳۰،

۲۳ خرداد: برزیل – مراکش | ساعت ۲۲:۳۰،

۲۸ خرداد: آفریقای جنوبی – چک | ساعت ۱۹:۳۰،

۲۸ خرداد: سوئیس – بوسنی و هرزگوین | ساعت ۲۲:۳۰،

۳۰ خرداد: هلند – سوئد | ساعت ۲۲:۳۰،

۳۱ خرداد: ایران – بلژیک | ساعت ۲۰:۳۰،

۱ تیر: اسپانیا – عربستان سعودی | ساعت ۲۰:۳۰