باشگاه خبرنگاران جوان - ستاره علیخانی، تصریح کرد: نرخ ولادت در قزوین با روند کاهشی روبرو است به طوری که آمار ولادت از ۱۱.۶ در یک هزار چهار سال گذشته، به ۹ در یک هزار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

وی ادامه داد: براساس این داده آماری،‌ شهرستان بویین‌زهرا با نرخ ۱۰.۵، بالاترین نرخ ولادت را در میان شهرستان‌های استان داشته و در مقابل،‌ شهرستان آبیک با نرخ ولادت ۶.۶ پایین‌ترین نرخ ولادت را ثبت کرده است.

وی اضافه کرد:‌ در تحلیل جنسیت نوزادان نیز طی سال گذشته مجموعاً ۶ هزار و ۲۶۱ نوزاد پسر و پنج هزار و ۷۴۸ نوزاد دختر در استان متولد شده‌اند.

وی با بیان اینکه نسبت جنسی در استان قزوین ۱۰۰ به ۱۱۴ است (به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۱۴ پسر)، اما این شاخص در شهرستان آبیک ۹۸ گزارش شده که نشان‌دهنده تولد تعداد بیشتر نوزادان دختر در این منطقه است.

علیخانی یادآور شد: میانگین سن مادران در استان قزوین ۲۷.۶۴ سال و پدران ۳۳.۲۹ سال بوده که درمیانگین کشور طی سال گذشته ۲۷.۵۷ برای مادران و ۳۲.۴۶ برای پدران بوده است..

مدیرکل ثبت‌احوال قزوین از افزایش تمایل خانواده‌های قزوینی به فرزند سوم و چهارم خبر داد و گفت: نرخ ولادت فرزند سوم در قزوین از ۱۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۶ درصد در سال گذشته رسیده و نرخ فرزند چهارم از ۱.۴ به ۳.۱ درصد و نرخ فرزند پنجم و بیشتر نیز از ۰.۱ به ۰.۵ درصد افزایش یافته است.