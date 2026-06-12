باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عزت‌اللهی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در گفت‌وگو با رویترز در پاسخ به این سوال که آیا اخبار درباره ایران را پیگیری می‌کند و چگونه این مسائل را از لحاظ ذهنی مدیریت می‌کند، اظهار کرد: یک فرصت طلایی برای ماست تا شجاع‌تر و متحدتر از قبل باشیم و یک قدم رو به جلو برای کشورمان برداریم.

او درباره اینکه پس از حضور تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک، شاهد از سرگیری برخی حملات به خاک ایران از سوی آمریکا و اسرائیل بودیم و در این وضعیت به عنوان بازیکن چه نقشی می‌تواند ایفا کند، گفت: در ماه‌های اخیر همه ما درگیر این اتفاقات بودیم و طبیعی است نگران خانواده‌هایمان و آنچه در کشور ایران می‌گذرد، بودیم اما اکنون که تیم ملی ایران اینجا حضور دارد، فرصت خیلی خوبی است تا نماینده شایسته‌ای برای کشورمان باشیم.

او افزود: می‌خواهیم فرهنگ و دین مردم ایران را به دنیا معرفی کرده و تصویر واقعی از کشورمان را به همه جهان نشان بدهیم. همچنین با توجه به نزدیکی اولین بازی، چاره‌ای نداریم جز اینکه صددرصد روی کار خودمان متمرکز باشیم.