دختر بابلسری پس از کسب مدال برنز مسابقات قایقرانی کانو کانادایی زیر ۲۳ سال آسیا در میان اسقبال مردم، مسئولان و ورزشکاران و مربیان رشته قایقرانی به خانه بازگشت.

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛ماشین فوتبال اروپا با نسل جدید برگشت
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - نسترن خیراللهی در ماده ۵۰۰ متر تکنفره کانو کانادایی رقابتهای قایقرانی آبهای زیر ۲۳ سال آسیا پس از رقبایی از ویتنام و قزاقستان موفق به کسب مدال برنز شد.
آئین استقبال از نسترن خیراللهی با حضور میرقاسمپور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بابلسر، احمدپور و علی پور از اعضای شورای شهر، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر، برقی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، طبری دبیر هیات قایقرانی مازندران و اصغرزاده رئیس هیات قایقرانی بابلسر برگزار شد.
مسابقات پاراکانو و آبهای آرام زیر ۲۳ سال و جوانان قهرمانی سال ۲۰۲۶ آسیا در شهر ترکستان قزاقستان برگزار شد.