با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و استاندار آذربایجان غربی مدرسه خیرساز ۱۲ کلاسه در ارومیه کلنگ زنی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز منطقه کشتارگاه شهرستان ارومیه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

این مدرسه با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی، افزایش سرانه فضای آموزشی و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان منطقه احداث می‌شود و گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی به شمار می‌رود.

پیش از این مراسم، جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و تربیتی استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور حمیدرضا خان‌محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و جمعی از نمایندگان، مدیران و خیرین مدرسه‌ساز استان برگزار شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه نوسازی مدارس، از آمادگی این سازمان برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای آذربایجان‌غربی خبر داده و بر تداوم همکاری‌های مشترک برای ارتقای شاخص‌های آموزشی تأکید کرد.

در این جلسه روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان، وضعیت فضاهای آموزشی در مناطق کم‌برخوردار و راهکارهای ارتقای عدالت آموزشی مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی تأکید شد.

منبع: استانداری