باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از دو مقام ارشد اروپایی گزارش داد که ایالات متحده قصد دارد هواپیماها و کشتیهای جنگی را که برای عملیات ناتو در اروپا در دسترس قرار میدهد، به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بر اساس این گزارش، این تصمیم توانایی ناتو را برای انجام حملات دوربرد و انجام نظارت محدود میکند.
این گزارش میگوید که طرح آمریکا شامل کاهش تعداد جنگندههای اف-۱۶ و اف-۱۵ای استرایک ایگل از حدود ۱۵۰ فروند به ۱۰۰ فروند و همچنین کاهش هواپیماهای شناسایی دریایی از ۲۶ فروند به ۱۵ فروند و حذف هر هشت فروند تانکر سوخترسان هوایی است که قبلاً در اختیار اروپا قرار داده بود.
به گفته نیویورک تایمز، این طرح همچنین هدف خود را برای استقرار مجدد یک زیردریایی موشکانداز و یک ناو هواپیمابر به همراه چندین کشتی جنگی و دهها فروند جت که به مأموریتهای ناو میپیوندند، قرار داده است. یکی از دو گروه بمبافکنهایی که قبلاً برای دفاع از اروپا اختصاص داده شده بودند نیز ممکن است تخصیص مجدد داده شوند.
رویترز نتوانست بلافاصله این گزارش را تأیید کند. ناتو و وزارت دفاع ایالات متحده بلافاصله به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. فرماندهی شرق ایالات متحده هفته گذشته در بیانیهای اعلام کرد که سهم خود را در مدل نیروی ناتو «اندازهسازی مجدد» خواهد کرد، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد. رویترز در ماه مه گزارش داده بود که ایالات متحده قصد دارد توانمندیهای نظامی را که در زمان یک بحران بزرگ در اختیار متحدان خود در ناتو قرار میدهد، کاهش دهد. دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها دولتهای اروپایی را به سرمایهگذاری ناکافی در ارتشهای خود و اتکای بیش از حد به حفاظت ایالات متحده متهم کرده است.
منبع: رویترز