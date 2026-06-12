مدیرکل امور کالا سازمان صداوسیما از خریداری حق پخش انحصاری مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ توسط این سازمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید سیفی مدیرکل امور کالا سازمان صداوسیما گفت: سازمان صداوسیما پس از انجام مذاکرات و طی مراحل حقوقی و تجاری لازم، موفق به اخذ حق پخش انحصاری مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ برای قلمرو جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی افزود: بر اساس قرارداد‌های منعقدشده و ضوابط بین‌المللی مربوط به حقوق رسانه‌ای، حق پخش این رقابت‌ها به‌صورت انحصاری در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد و هرگونه بهره‌برداری رسانه‌ای از مسابقات تابع مقررات و مجوز‌های این سازمان خواهد بود.

سیفی با اشاره به وضعیت شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان اظهار کرد: با توجه به ماهیت انحصاری این حق پخش، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارج از کشور مجوزی برای پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در چارچوب حقوق رسانه‌ای مربوط به ایران نخواهند داشت و سازمان صداوسیما از حقوق قانونی خود در این زمینه صیانت خواهد کرد.

وی همچنین درباره پخش اینترنتی این رویداد گفت: تمامی پلتفرم‌ها و سکو‌های اینترنتی فعال در کشور که قصد پخش زنده مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را دارند، باید مطابق ضوابط و مقررات جاری، مجوز‌های لازم را از سازمان صداوسیما دریافت کنند. بهره‌برداری از محتوای این مسابقات بدون اخذ مجوز، مغایر با حقوق مالکیت رسانه‌ای خواهد بود.

مدیرکل امور کالا سازمان صداوسیما تصریح کرد: سازمان صداوسیما برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای پوشش کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در بستر‌های مختلف تلویزیونی، رادیویی و رسانه‌های نوین انجام داده است تا مخاطبان ایرانی بتوانند این رویداد مهم ورزشی را با بالاترین کیفیت دنبال کنند.

سیفی متذکر شد: صیانت از حقوق رسانه‌ای کشور و فراهم کردن دسترسی قانونی و گسترده مردم به رویداد‌های مهم بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف سازمان صداوسیما در این حوزه است و تمام اقدامات لازم برای تحقق این هدف در جام جهانی ۲۰۲۶ انجام شده است.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: جام جهانی 2026 ، حق پخش جام جهانی
خبرهای مرتبط
فیلم‌های سینمایی این هفته رنگ‌وبوی جام جهانی گرفت
جواد خیابانی به دلیل بازنشستگی از صداوسیما خداحافظی کرد
رادیو ورزش با ۲۰ هزار دقیقه برنامه و مسابقه به استقبال جام جهانی می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صالحی‌امیری با نشان «شهدای میناب» در اجلاس جهانی گردشگری/ روایت مظلومیت کودکان از تریبون اسپانیا
روایت میناب در اجلاس گردشگری، موجی از همدلی جهانی را با ایران ایجاد کرد
پخش فصل جدید «حسینیه معلی» از دوشنبه ۲۵ خرداد + فیلم
حق پخش انحصاری مسابقات جام جهانی در اختیار صداوسیماست/ پخش مسابقات از طریق سایر سکوها، نیازمند اخذ مجوز
آخرین اخبار
حق پخش انحصاری مسابقات جام جهانی در اختیار صداوسیماست/ پخش مسابقات از طریق سایر سکوها، نیازمند اخذ مجوز
پخش فصل جدید «حسینیه معلی» از دوشنبه ۲۵ خرداد + فیلم
روایت میناب در اجلاس گردشگری، موجی از همدلی جهانی را با ایران ایجاد کرد
صالحی‌امیری با نشان «شهدای میناب» در اجلاس جهانی گردشگری/ روایت مظلومیت کودکان از تریبون اسپانیا
وزیر فرهنگ: خارک خار چشم‌تان خواهد ماند
هنوز شهادت پسرم را باور نمی‌کنم + فیلم
بررسی آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا در «سلام تهران»
برگزیدگان سومین دوره مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» معرفی شدند
آخرین جزئیات ساخت مستند «کتونی خیس»
اجرای همزمان سرود «جان‌فدای ایران» در ۱۲۰ نقطه از زیرساخت‌های کشور
حضور رئیس رسانه ملی در منزل شهید لاریجانی
فصل جدید مسابقه «تک به تک» به آنتن شبکه ورزش سیما رسید