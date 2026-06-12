مدیرکل امور کالا سازمان صداوسیما از خریداری حق پخش انحصاری مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ توسط این سازمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید سیفی مدیرکل امور کالا سازمان صداوسیما گفت: سازمان صداوسیما پس از انجام مذاکرات و طی مراحل حقوقی و تجاری لازم، موفق به اخذ حق پخش انحصاری مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ برای قلمرو جمهوری اسلامی ایران شده است.
وی افزود: بر اساس قراردادهای منعقدشده و ضوابط بینالمللی مربوط به حقوق رسانهای، حق پخش این رقابتها بهصورت انحصاری در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد و هرگونه بهرهبرداری رسانهای از مسابقات تابع مقررات و مجوزهای این سازمان خواهد بود.
سیفی با اشاره به وضعیت شبکههای ماهوارهای فارسیزبان اظهار کرد: با توجه به ماهیت انحصاری این حق پخش، شبکههای ماهوارهای فارسیزبان خارج از کشور مجوزی برای پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در چارچوب حقوق رسانهای مربوط به ایران نخواهند داشت و سازمان صداوسیما از حقوق قانونی خود در این زمینه صیانت خواهد کرد.
وی همچنین درباره پخش اینترنتی این رویداد گفت: تمامی پلتفرمها و سکوهای اینترنتی فعال در کشور که قصد پخش زنده مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را دارند، باید مطابق ضوابط و مقررات جاری، مجوزهای لازم را از سازمان صداوسیما دریافت کنند. بهرهبرداری از محتوای این مسابقات بدون اخذ مجوز، مغایر با حقوق مالکیت رسانهای خواهد بود.
مدیرکل امور کالا سازمان صداوسیما تصریح کرد: سازمان صداوسیما برنامهریزی گستردهای برای پوشش کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در بسترهای مختلف تلویزیونی، رادیویی و رسانههای نوین انجام داده است تا مخاطبان ایرانی بتوانند این رویداد مهم ورزشی را با بالاترین کیفیت دنبال کنند.
سیفی متذکر شد: صیانت از حقوق رسانهای کشور و فراهم کردن دسترسی قانونی و گسترده مردم به رویدادهای مهم بینالمللی از مهمترین اهداف سازمان صداوسیما در این حوزه است و تمام اقدامات لازم برای تحقق این هدف در جام جهانی ۲۰۲۶ انجام شده است.
منبع: رسانه ملی