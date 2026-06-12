باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با اشاره به برگزاری برنامه‌ها و نمایشگاه‌های متنوع صنایع دستی در هفته منتصب به صنایع ستی، گفت: ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی است و ما هم به مدت یک هفته برنامه‌های متنوعی از جمله برپایی نمایشگاه و رویداد‌های مرتبط با این حوزه را در استان به ویژه بابل که شناسنامه‌ای در صنایع دستی کشور دارد مانند روستای ملی حصیربافی برگزار می‌کنیم.

او افزود: از ابتکارات وزیر محترم ایجاد نمایشگاه‌های صنایع دستی در خانه‌های میراثی بود که امروز هم شاهدش هستیم، بسیاری از صنعتگران جایگاه ثابتی برای ارائه هنرشان به عموم ندارند به همین خاطر وجود چنین خانه‌های صنایع دستی می‌تواند فرصتی در راستای معرفی محصولاتشان به مردم ایجاد کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با اشاره به استقبال بی نظیر مردم در روز افتتاحیه این خانه صنایع دستی، گفت: این نمایشگاه با ۲۰ غرفه شروع به فعالیت کرد که از نکات جالب آن هم استقبال پرشور شهروندان از این نمایشگاه بود و در صورت تداوم این استقبال تا پایان هفته صنایع دستی این نمایشگاه در خانه صنایع دستی کاموا ادامه خواهد داشت.

ایزدی با بیان اینکه عمده محصولات عرضه شده در این نمایشگاه از محصولات هویت‌دار همین شهر می‌باشد، افزود: حصیربافی، چرم بافی، چادر بافی که قدمتی دیرینه دارد به همراه لاک‌تراشی و منبت‌کاری از جمله حوزه‌های است که بصورت هویتی در شهر بابل ریشه دارد و ما سعی کردیم از همین حوزه‌ها که به دست صنعتگران نام‌آشنا جان می‌گیرد در این نمایشگاه استفاده کنیم.