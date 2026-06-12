واژگونی خودرو، در محور کازرون، یک فوتی و ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی بازیار رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون اظهار کرد: واژگونی خودرو در محور کازرون - بالاده حدفاصل روستای والی آباد شهرستان کازرون به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد و آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ پس از هماهنگی جهت خروج از حریم قانونی شهر و حضور در محل حادثه، اقدام به ایمن سازی خودروی سواری ۲۰۶ کردند.

او اضافه کرد: در این حادثه یک نفر جان باخت، که جسد او از درون خودرو با ست نجات سبک توسط آتش نشانان رهاسازی شده و تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل شد.

بازیار با بیان اینکه این حادثه همچنین ۳ مصدوم داشت، افزود: مصدومان توسط نیرو‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

 کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف ، حادثه ، واژگونی خودرو
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