شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از تجمعات با شکوه اقتدار و مقاومت در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرتگاران جوان - در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت در خونخواهی امام امت مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی از شهرک ولیعصر (عج)، از مقابل مسجد فاطمه الزهرا (س) به سمت گلزار مطهر شهدا با بالا بردم پرچم سهرنگ و خوش نقش کشورمان با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
حال و هوای یکصدو دومین شب اقتدار مردم انقلابی خاورشهر + عکس
شهروندخبرنگار همدان؛
حضور پرشور مردم انقلابی نهاوند در میدان مقاومت + فیلم
شهروندخبرنگار مازندران؛
حضور باصلابت مردم انقلابی شهر کیاکلا در تجمعات اقتدار و مقاومت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجتماع عظیم مردم انقلابی ماهدشت در صد و دومین میدان مقاومت + عکس
راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت + فیلم و عکس
آخرین اخبار
راهپیمایی و تجمع مردم خوی در خونخواهی امام امت + فیلم و عکس
اجتماع عظیم مردم انقلابی ماهدشت در صد و دومین میدان مقاومت + عکس
حال و هوای یکصدو دومین شب اقتدار مردم انقلابی خاورشهر + عکس
گلایه پایتخت نشینان از قطعی آب در برخی از خیابان‌های منطقه ۱۰
حضور پرشور مردم انقلابی نهاوند در میدان مقاومت + فیلم