باشگاه خبرتگاران جوان - در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت در خونخواهی امام امت مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی از شهرک ولیعصر (عج)، از مقابل مسجد فاطمه الزهرا (س) به سمت گلزار مطهر شهدا با بالا بردم پرچم سهرنگ و خوش نقش کشورمان با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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