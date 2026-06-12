پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد جهانی نشان می‌دهد قیمت‌های بالای انرژی تأثیر مثبتی بر درآمد‌های صادراتی کشور‌های صادرکننده انرژی خواهد داشت، اما در عین حال رشد اقتصادی این کشور‌ها در میان‌مدت محدود باقی می‌ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اکونومیکس به نقل از پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد جهانی گزارش داد که قیمت‌های بالای انرژی تأثیر مثبتی بر درآمد‌های صادراتی کشور‌های صادرکننده انرژی  خواهد داشت.

در این گزارش اشاره شده است که انتظار می‌رود قیمت‌های بالای کالا‌ها از درآمد‌های صادراتی صادرکنندگان انرژی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان حمایت کند. در عین حال، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در کشور‌های صادرکننده کالا در میان‌مدت محدود باقی بماند.

بر اساس این گزارش، صادرکنندگان انرژی فرصت‌های تحکیم مالی خود را از طریق درآمد‌های بالاتر نفت و گاز تقویت کرده و تراز حساب جاری بهبودیافته‌ای را نشان خواهند داد. طبق ارزیابی بانک جهانی، بیشتر کشور‌های اروپا و آسیای مرکزی واردکننده انرژی هستند و بنابراین با اثرات منفی قیمت‌های بالای انرژی مواجه خواهند شد. از ژانویه، بزرگ‌ترین تجدید نظر‌های نزولی پیش‌بینی برای رومانی، ترکیه، مولداوی و اوکراین ثبت شده است.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که ارمنستان، گرجستان، مولداوی و ترکیه در میان کشور‌هایی هستند که در برابر هزینه‌های بالای انرژی آسیب‌پذیرترین هستند. انتظار می‌رود قیمت‌های بالای انرژی تورم را در این کشور‌ها افزایش داده و به درآمد‌های واقعی و شاخص‌های تعادل خارجی فشار وارد کند.

منبع: اکونومیکس

برچسب ها: صادرکنندگان نفت ، بانک جهانی
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