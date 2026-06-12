عضو شورای راهبردی گردشگری با اشاره به اهمیت دسترسی آسان به مقاصد گردشگری، از تمرکز ویژه بر حمل‌ونقل ریلی برای توسعه گردشگری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا تابش عضو شورای راهبردی گردشگری در گفت‌وگو با رادیو  گفت‌وگو با تأکید بر سیاست‌های  توسعه شبکه تورهای ریلی به مقاصد شاخص گردشگری، اعلام کرد: برای ارتقای کیفیت و تسهیل دسترسی زائران و گردشگران در ایام تابستان و محرم، اجرای تورهای ریلی و سفرهای یک‌روزه به شهرهایی مانند کاشان، همدان، رشت و شیرگاه در دستور کار است. وی همچنین جاذبه‌های طبیعی، آیین‌های بومی و مذهبی را مزیت رقابتی ایران در جذب گردشگر در فصل تابستان دانست.

تابش با اشاره به اهمیت دسترسی آسان به مقاصد گردشگری، از تمرکز ویژه بر حمل‌ونقل ریلی برای توسعه گردشگری خبر داد.

وی تصریح کرد: «توسعه سفرهای ریلی به شهرهایی همچون کاشان، همدان، شیرگاه، رشت و لوشان، نه تنها کیفیت سفر را ارتقا می‌دهد، بلکه دسترسی سریع و ایمن گردشگران به جاذبه‌های متنوع کشور را تسهیل می‌کند. این سیاست در راستای ارائه تجربه‌ای متفاوت از سفر برای مردم عزیز کشورمان تدوین شده است.

تابش با اشاره به تقارن آغاز سفرهای تابستانی با ماه محرم، این ایام را فرصتی برای تقویت «گردشگری آیینی» برشمرد. وی افزود: «استان‌های یزد و زنجان در کنار شهرهای زیارتی مانند مشهد و قم، با برخورداری از آیین‌های مذهبی و سنت‌های بومی، مقاصد گردشگری در این فصل هستند و می‌توانند میزبانی متفاوت و شایسته‌ای برای گردشگران فراهم کنند.»

وی شهر تاریخی «کاشان» را یک نمونه عینی از پیوند میان گردشگری و اقتصاد محلی دانست و گفت: «پیشینه تاریخی، خانه‌های سنتی، صنایع‌دستی و آیین‌هایی نظیر گلاب‌گیری، کاشان را به یک مقصد شاخص تبدیل کرده است که به واسطه دسترسی مناسب جاده‌ای و ریلی، الگویی موفق برای پیوند میان میراث‌فرهنگی و گردشگری محسوب می‌شود.»

بوم‌گردی؛ پیوند نسل جوان با تمدن ایران

عضو شورای راهبردی وزارت گردشگری با اشاره به نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی اظهار داشت: «خانه‌های تاریخی مرمت‌شده در استان‌هایی چون یزد و اصفهان، امروز به جذاب‌ترین الگوهای مهمان‌نوازی ایرانی تبدیل شده‌اند. این فضاها فرصتی برای آشنایی نسل جوان با تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران است و تصویری ملموس از عظمت ایران را به گردشگران ارائه می‌دهد و تجربه‌ای متفاوت برای آن‌ها رقم می‌زند.»

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، گردشگری
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