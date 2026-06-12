مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: جریان گردابی زاینده رود به دنبال ذوب شدن برف ها در ارتفاعات بالادست، دلیل حوادث غرق شدگی در مسیر این رودخانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شیشه فروش اظهار داشت: شدت جریان آب، ناپایداری بستررودخانه و سردی آب احتمال غرق شدن افرادی که به قصد آب تتی وارد رودخانه می شوند را بیشتر کرده است.

وی افزود: کانال های انتقال آب، مخازن دریاچه سدها و استخرهای کشاورزی به دلیل عمق زیاد، شیب ولغزندگی دیواره ها بسیار پرخطر و نا ایمن برای شنا به شمار می روند و کشش آب در آن ها اجازه نمی دهد افراد بتوانند خود را نجات بدهند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در پی وقوع هشت مورد حوادث غرق‌شدگی در طول مسیر رودخانه زاینده رود طی روزهای اخیر پنج نفر غرق شدند و شش نفر نجات یافتند.

شیشه فروش با توجه به شرایط افزایش دما، حضور مردم در عرصه های طبیعی و گردشگری بخصوص در روزهای آخر هفته و افزایش خروجی سد زاینده رود نسبت به خطرپذیر بودن منابع آبی هشدار داد.

وی افزود: در سال جاری تاکنون ۲۲ مورد حادثه در رودخانه ها، کانال های انتقال آب، استخرهای ذخیره آب کشاورزی و باغ های شخصی در سطح استان به وقوع پیوست که منجر به جان باختن هفت نفر و امداد رسانی سرپایی و انتقال۱۳ نفر مصدومان این حوادث به مراکز درمانی شده است.

تدابیر ایمنی در مجاورت منابع آبی اصفهان

وی افزود: استقرار تیم های امدادی مجهز به امکانات امدادی و اعمال گشت و نظارت در مسیر کانال ها، رودخانه ها همراه با ارائه آموزش های لازم به ساکنان و گردشگران در مناطق خطر پذیر در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: رودخانه های (خرسان، آب ملخ و ونک) در شهرستان سمیرم، رودخانه های (گوکان، یلان و چشمه لنگان) در فریدونشهر، بخش هایی از رودخانه زاینده رود در مناطق غرب استان شامل لنجان، مبارکه، فلاورجان، زیار، باغبادران و کانال های انتقال آب درشبکه های نکوآباد، شهرستان های فلاورجان ، پیر بکران، نجف آباد، خمینی شهر، هرند، ورزنه همچنین سدهای باغکل خوانسار، ونک و قره قاچ سمیرم گلپایگان و کوچری ، سد خمیران و سد زاینده رود از جمله مناطقی است که طرح های کاهش خطرغرق شدگی در آن ها اجرا می شود.

شیشه فروش گفت: مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی نیز نصب حفاظ، تابلوی هشدار و تعبیه طناب نجات در استخرهای ذخیره آب را اجرا کند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: مالکان باغ شخصی در جهت ایمن نمودن استخرها و رعایت اصول ایمنی با بهره گیری از تخصص کارشناسان آتش نشانی اقدام کنند.

وی افزود: گردشگران و ساکنان مناطق مجاور منابع آبی ضمن مراقبت و هوشیاری لازم را به منظور پیشگیری از سقوط و افتادن در کانال ها و مسیر رودخانه داشته باشند.