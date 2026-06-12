باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف، در حاشیه مسابقات پلیآف برترینهای گلف کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین بار مسابقات برترینهای گلف کشور را با فرمت بینالمللی و با حضور ۳۰ گلفباز برتر برگزار کردیم. این رقابتها در چهار مرحله انجام شد و در پایان هشت نفر به مرحله پلیآف راه یافتند. همچنین هشت گلفباز برتر مسابقات قهرمانی کشور نیز به این مرحله صعود کردند و در نهایت تکلیف ۱۶ بازیکن برای کسب هشت سهمیه حضور در دوره بعدی مسابقات برترینها مشخص خواهد شد.
وی درباره نماینده بانوان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: با توجه به نتایج گذشته و بررسیهای فنی انجامشده با حضور کارشناسان، سرمربیان تیمهای ملی و مسئولان فدراسیون، به این جمعبندی رسیدیم که نازنین شهرکی با توجه به سوابق بینالمللی و شرایط فنی خود، گزینه مناسبی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا باشد.
عزیزی افزود: شهرکی به عنوان نخستین گلفباز زن ایران در بازیهای آسیایی، پس از حدود یک قرن فعالیت رشته گلف در کشور، اتفاقی تاریخی را رقم خواهد زد. در بخش آقایان نیز نماینده ایران پس از نهایی شدن بررسیها معرفی خواهد شد.
رئیس فدراسیون گلف درباره واگذاری زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب به فدراسیون عنوان کرد: زمین گلف مجموعه انقلاب با توجه به وسعت ۳۰ تا ۴۰ هکتاری و موقعیت ویژهای که دارد، از شرایط خاصی برخوردار است و طی کردن مراحل قانونی واگذاری آن پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: فدراسیون گلف طی هفت تا هشت سال گذشته پیگیر واگذاری این مجموعه بوده و اکنون با حمایت احمد دنیامالی و دستور مستقیم وی، فرآیند قانونی این موضوع آغاز شده است. کارشناسان رسمی دادگستری نیز ارزیابیهای لازم را انجام دادهاند و امیدواریم با رفع موانع احتمالی، این روند به نتیجه برسد.
عزیزی درباره هزینه تجهیز و توسعه این مجموعه اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان میدهد اجرای کامل طرح توسعه و تجهیز زمین گلف مجموعه انقلاب با قیمتهای فعلی به اعتباری حدود سه تا چهار همت نیاز دارد.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری اردوهای برونمرزی ملیپوشان پیش از بازیهای آسیایی ناگویا خبر داد و گفت: اردوهای خارجی برای تیمهای ملی آقایان و بانوان در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم با برگزاری اردو یا حضور در مسابقات بینالمللی، بهویژه در ترکیه، شرایط مناسبی برای آمادهسازی ملیپوشان فراهم کنیم.
رئیس فدراسیون گلف درباره حضور باشگاه استقلال در لیگ گلف نیز گفت: از مسئولان باشگاه استقلال بابت حمایت از این رشته تشکر میکنیم. این باشگاه در بخش بانوان تیمداری کرده و طبق برنامه اعلامشده، امسال در هر دو بخش آقایان و بانوان در لیگ حضور خواهد داشت.
وی افزود: مذاکرات اولیهای نیز برای حضور باشگاه پرسپولیس در لیگ گلف انجام شده و امیدواریم در آینده این موضوع به شکل جدیتری دنبال شود. همچنین امیدواریم با حضور تیمهایی مانند ذوبآهن، حفاری اهواز، نفت و گاز مسجدسلیمان و زاگرس لرستان، شاهد رقابتهایی جذاب و باکیفیت در لیگ گلف باشیم.
عزیزی در بخش دیگری از صحبتهای خود به فعالیت تیم هنرمندان گلف اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ هنرمند و چهره شناختهشده با رشته گلف آشنا شدهاند و حضور این افراد میتواند نقش مهمی در توسعه و معرفی هرچه بیشتر این رشته در کشور داشته باشد.
رئیس فدراسیون گلف درباره تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز اظهار کرد: امیدواریم بازیکنان باتجربه تیم ملی بتوانند در جام جهانی شگفتیساز شوند و بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران را در این رقابتها رقم بزنند.
وی در پایان درباره انتظارات از کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: هدف ما این است که نسبت به دوره گذشته عملکرد بهتری داشته باشیم. هرچه به زمان مسابقات نزدیکتر شویم و شرایط ورزشکاران و رقبای خود را دقیقتر بررسی کنیم میتوان ارزیابی واقعبینانهتری از شانس کسب مدال داشت.