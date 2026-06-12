فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا اعلام کرد با وجود هشدار برخی مقامات اروپایی مبنی بر لزوم آمادگی برای درگیری با مسکو، روسیه به دنبال درگیری نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی نیرو‌های ناتو در اروپا، روز پنج‌شنبه در یک بحث پانل در نمایشگاه هوایی برلین گفت که روسیه برنامه‌ای برای حمله به خاک ناتو ندارد. با وجود هشدار برخی مقامات اروپایی مبنی بر اینکه اعضای ناتو باید برای یک درگیری مسلحانه احتمالی با مسکو آماده شوند، گرینکویچ اعلام کرد که او اطلاعات را از نزدیک زیر نظر داشته و روسیه به دنبال درگیری نیست.

برخی مقامات غربی نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرده‌اند که واشنگتن به دلیل درگیری طولانی با ایران حواس‌پرتی شده است و تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای کاهش تعداد نیرو‌های آمریکایی مستقر در آلمان، «سیگنال اشتباهی» به روسیه ارسال می‌کند. ژنرال کارستن برویر، افسر ارشد نظامی آلمان، به پولیتیکو گفت که ناتو باید برای رویارویی احتمالی با روسیه تا سال ۲۰۲۹ آماده باشد. پتر پاول، رئیس‌جمهور چک، نیز اخیراً از این بلوک خواست «قدرت خود را نشان دهد».

در مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این اظهارات را «نزدیک به جنون» و نشانه «خصومت شیدایی» نسبت به روسیه محکوم کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در مجمع اقتصادی بین‌المللی سنت پترزبورگ بار دیگر هرگونه قصد حمله به خاک ناتو را تکذیب کرد. کای آخیم شونباخ، دریاسالار بازنشسته آلمانی و رئیس پیشین نیروی دریایی آلمان، نیز هفته جاری هشدار داد که اتحادیه اروپا ممکن است «در نقش یک طرف درگیر به خواب رود» و صلح و ثبات در اروپا فقط «با روسیه، و نه علیه روسیه» به دست می‌آید.

منبع: آرتی