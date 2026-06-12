باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هفتمین نشست شورای راهبری سند راهبردی شیراز، سومین حرم اهلبیت (ع)، با هدف عملیاتیسازی منویات قائد شهید انقلاب و تبدیل ظرفیت معنوی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) به یک جریان اثرگذار در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیارتی برگزار شد.
این سند که نقشه راه تحقق منویات امام شهید محسوب میشود، آینده ۲۰ ساله کلانشهر شیراز را ترسیم میکند.
سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در این نشست با تأکید بر اینکه سند سومین حرم اهلبیت (ع)، سند راهبردی شهر شیراز است، اظهار داشت: اگرچه مرکز این سند، حرم مطهر حضرت احمدبن موسی- شاهچراغ (ع) است، اما این سند متعلق به کل شهر شیراز بوده و برنامه بیستساله، چراغ راه آینده شهر را در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضائی و امنیتی مشخص میکند.
او افزود: این سند در اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه مشترک شورای فرهنگ عمومی و شورای اداری استان به تصویب رسید و ابلاغ شد و متأسفانه تنها ۴ روز بعد، شهادت آیتالله رئیسی، رئیسجمهور فقید، روند اجرایی را با کندی مواجه کرد، اما با حضور استاندار، فرماندار و معاون زیارت استانداری جدید، همراهی مطلوب اعلام شد.
۴ رکن اجرایی؛ از شورای راهبری تا بودجه ۱۴۰۵
حسینی با اشاره به ساختار اجرایی این سند توضیح داد: برای اجرا، چهار رکن تعریف شده است که شورای راهبری، کارگروههای اجرایی، شورای مشاوران و کارگروههای تخصصی، از جمله این چهار رکن محسوب میشوند.
او افزود: مسیر اجرا نیز از سند راهبردی (۱۴۰۳) به برنامه ۲۰ ساله، سپس برنامه پنجساله در شهرداری و نهایتا بودجه سال ۱۴۰۵ ختم شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با افتخار اعلام کرد: اولین بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری شیراز، مبتنی بر سند راهبردی شیراز، سومین حرم اهلبیت (ع)، نوشته شده است.
حسینی با اشاره به پیشگامی شورای اسلامی شهر در سیاستگذاری و شهرداری در اجرا، از ورود ۱۱ دستگاه اجرایی به این سند خبر داد و گفت: از آبان ۱۴۰۱ کارگروههای مختلف تشکیل شد و سند تدوینشده، پس از نقد و بررسی استادان حوزه و دانشگاه، نهایتا به تصویب رسید.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین از فعالیت گسترده دبیرخانه سند (با مسئولیت شخص خودش) یاد کرد و افزود: شورای مشاوران بیش از ۲۴۰ جلسه با حدود ۲۶۰۰ نفرساعت کار کارشناسی برگزار کرده است، همچنین کارگروه هماهنگی با حضور نماینده استاندار، معاون زیارت، نماینده حرم، شهرداری و فرمانداری، هر هفته تشکیل جلسه میدهد.
درخواست تصویب فصلی جلسات و شناسایی سند در سطح ملی
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین، دو درخواست مهم مطرح کرد که تصویب ویرایش دوم سند در نشست فعلی و برگزاری جلسات فصلی شورای راهبری برای افزایش سرعت اجرا، از جمله این درخواستها بود.
او همچنین از نگارش نامهای به معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه برای بهرسمیتشناختن این سند در اسناد بالادستی، شورای عالی زیارت و سازمان برنامهوبودجه خبر داد.
محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز، نیز با تشریح جزئیات اقدامات صورتگرفته، از تحولی کمنظیر در نگاه به جایگاه معنوی و تاریخی شیراز خبر داد.
او با اشاره به اهمیت نامگذاری شیراز بهعنوان سومین حرم اهلبیت (ع) از سوی قائد شهید (حدود ۱۸ سال پیش)، تصریح کرد: جدیترین اقدام برای تحقق این نامگذاری، در ۳-۴ سال اخیر رقم خورده است؛ آن هم زمانی که مجموعههایی نظیر تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، نماینده ولیفقیه در استان، استانداری، سازمان برنامه و بودجه و بهویژه شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز پای کار آمدند.
شهردار شیراز با اعلام اینکه پس از ساعتها و هفتهها کار کارشناسی، سرانجام سند سومین حرم اهلبیت (ع) در قالب ۱۴ سرفصل تدوین و رونمایی شد، افزود: در این سند، تکلیف تمامی دستگاهها و نهادها مشخص شده است. بر این اساس، شهرداری و شورای شهر شیراز سه افق برنامهریزی دارند که برنامه یکساله (بودجه سالانه)، برنامه پنجساله (میانمدت) و چشمانداز ۲۰ ساله از جمله این برنامهها هستند.
او گفت: خوشبختانه هر سه برنامه با مفاد سند سومین حرم انطباق داده شده است.
اسدی تأکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵، در فصلها و ردیفهای مختلف، بودجههایی را بر اساس تکالیف مندرج در سند پیشبینی کردهایم. بهجرأت میگویم شهرداری و شورای شهر شیراز، نهادهای پیشرو در اجرای سند سومین حرم هستند و امیدواریم در افق پنجساله، شاهد تحقق بخش قابلتوجهی از این سند در جایجای شهر باشیم.
شهردار شیراز با تفکیک اقدامات به دو بخش سختافزاری و عمرانی و فرهنگی و نرمافزاری، خاطرنشان کرد: بخشی از وظایف ما مربوط به توسعه فیزیکی حرم است، اما از ۵۰۰ وظیفه محوله، نمونه بارز کار عمرانی، احداث ایستگاه مترو خط ۱ به ۴ در محدوده جلوی حرم مطهر است که یک پروژه چندینهزار میلیارد تومانی محسوب میشود. در کنار آن، اقدامات فرهنگی نظیر مسجدمحوری و محلهمحوری نیز در راستای تحقق همین سند دنبال میشود.
او در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نقشآفرینی سید ابراهیم حسینی (رئیس شورای اسلامی شهر شیراز) گفت: در این ۱۸ سال، اگر مدیریت شهری و بهویژه شخص رئیس شورای اسلامی شهر پیشقدم نمیشد، شاید سند انطباقی حرم به این زودی تهیه نمیشد. از او و همه دستاندرکاران تشکر میکنم.
سکاندار مدیریت شهری شیراز با اشاره به اینکه سند مذکور، ۱۴ دستگاه اجرایی را مکلف کرده، از برنامهریزی برای انطباق کامل برنامههای کوتاهمدت (۱۴۰۵)، میانمدت (تا ۱۴۰۹) و چشمانداز (۲۰ ساله) با این سند خبر داد.
او در ادامه به موضوع گردشگری زیارت پرداخت و گفت: باید زیرساختهای مناسبی برای سرمایهگذاری در حوزه هتلداری و تأسیسات گردشگری فراهم کنیم. خوشبختانه با مساعدت استاندار فارس، طرح ۵۷ هکتاری محدوده بین دو حرم مطهر شاهچراغ و سید علاءالدین حسین (ع) در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید.
شهردار شیراز در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی خط یک مترو (از چهارراه مشیر به سمت سهراه پیروزی و جلوی حرم مطهر شاهچراغ (ع)) تصریح کرد:، اما فقط کار عمرانی کافی نیست، باید یک نگاه استانی و شهری شکل گیرد تا دانشآموزان و کودکان ما بدانند سومین حرم یعنی چه.
او همچنین با قدردانی از هیئت اندیشهورز و اتاق فکری که هر هفته تشکیل جلسه میدهد، تأکید کرد: این تلاشها بیوقفه ادامه دارد؛ بنابراین گزارش، با تصویب نهایی این سند و عملیاتی شدن آن، شیراز گام بلندی در مسیر تحقق جایگاه واقعی خود بهعنوان سومین حرم اهلبیت (ع) برخواهد داشت؛ تحولی که از حرم شاهچراغ (ع) آغاز و تا تمام ابعاد زندگی شهری گسترش مییابد.