بازگشا با اشاره به فعالیت‌های اجتماعی این باشگاه در روز‌های جنگ، گفت: پرسپولیس از ابتدای حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا در کنار مردم حضور داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علی بازگشا، سخنگوی باشگاه پرسپولیس، در حاشیه دیدار دوستانه پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس با تیم اصحاب فرهنگ و رسانه که به یاد شهدای حوزه ورزش و شهدای جنگ رمضان در مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی برگزار شد، اظهار کرد: این مسابقه در مجموعه‌ای برگزار می‌شود که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا مورد اصابت موشکی قرار گرفت و دچار آسیب شد.

وی با بیان اینکه باشگاه پرسپولیس یکی از بزرگ‌ترین نهاد‌های مردمی کشور به شمار می‌رود، افزود: این باشگاه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و در فصل گذشته برنامه‌های متعددی را در حوزه‌های اجتماعی اجرا کرده است.

بازگشا ادامه داد: آزادسازی زندانیان، کمک به خانواده‌های نیازمند و برگزاری مسابقات دوستانه با عنوان «مهر سرخ» از جمله اقداماتی بوده که با هدف ایفای مسئولیت‌های اجتماعی باشگاه انجام شده است.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس با اشاره به اقدامات این باشگاه در دوران جنگ گفت: از نخستین روز‌های حملات رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا به کشورمان، باشگاه پرسپولیس با حضور در عرصه‌های مختلف مردمی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و مشارکت کانون هواداران، لیدرها، بازیکنان و مدیران باشگاه تلاش کرد در کنار مردم باشد و نقش اجتماعی خود را ایفا کند.

وی افزود: پرسپولیس در این ایام بار دیگر نشان داد که فراتر از یک باشگاه ورزشی، یک مجموعه فرهنگی و مردمی است و همواره در کنار مردم و کشور قرار دارد.

بازگشا همچنین درباره آغاز مسابقات فوتبال اظهار کرد: از ابتدای جنگ و پس از اعلام آتش‌بس نیز بار‌ها اعلام کرده‌ایم که آماده برگزاری مسابقات هستیم. فوتبال بیش از بسیاری از حوزه‌ها می‌تواند به افزایش شور و نشاط اجتماعی، ایجاد هیجان مثبت و تقویت همبستگی میان مردم کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: باشگاه پرسپولیس از برگزاری هرچه سریع‌تر رقابت‌های لیگ برتر استقبال می‌کند و امیدواریم مسابقات در بهترین شرایط برگزار شود تا در نهایت نمایندگان شایسته فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی معرفی شوند.

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برچسب ها: ورزش ، پرسپولیس
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