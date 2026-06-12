وزارت خارجه چین اعلام کرد یک شهروند آمریکایی به ظن انجام فعالیت‌های جاسوسی که امنیت ملی چین را به خطر انداخته، تحت اقدامات کیفری قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه چین روز جمعه اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی که تحلیلگر یک اندیشکده سیاست‌گذاری با تمرکز بر میانمار است، به ظن جاسوسی بازداشت شده است.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری اعلام کرد که مین زین، مؤسس مؤسسه استراتژی و سیاست میانمار (ISP-M)، به اتهام انجام فعالیت‌های جاسوسی که امنیت ملی چین را به خطر می‌اندازد، تحت اقدامات اجباری کیفری قرار گرفته است. مؤسسه ISP-M به بررسی پویایی‌های سیاسی، منابع و درگیری‌های میانمار می‌پردازد که در پی کودتای ۲۰۲۱ به جنگ داخلی کشیده شد.

مشخص نیست که آیا مین زین در زمان دستگیری خود در حال انجام تحقیقات بوده است یا خیر. یک فرد با روابط حرفه‌ای با ISP-M که به دلیل حساسیت پرونده خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت که مین زین در ۳ ژوئن در فرودگاه کونمینگ در استان یوننان، در مرکز میانمار، دستگیر شده است. یکی دیگر از افراد با رابطه نزدیک با این دانشگاهی بازداشت شده، که او نیز به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد، گفت که او برای شرکت در یک جلسه به آنجا رفته بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جاسوس آمریکایی ، دولت چین
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