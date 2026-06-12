باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس در نشست شورای راهبری اجرای سند راهبردی «شیراز، سومین حرم اهل‌بیت (ع)»، بر لزوم تبدیل این سند به یک دستورالعمل الزام‌آور قانونی تأکید کرد و خواستار تدوین چشم‌انداز بلندمدت برای توسعه این مرکز معنوی شد تا تداوم اجرا و تحقق این سند ملی، تضمین شود.

او با اشاره به ضرورت تصویب سند راهبردی «شیراز، سومین حرم اهل‌بیت (ع)» در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان گفت: شهر شیراز جایگاه تمدنی و معنوی ممتازی در طول تاریخ داشته است و اکنون با نگاهی جامع به مفهوم «حرم‌شهر شیراز» می‌توان این جایگاه را حفظ کرد و اعتلا بخشید.

امیری با تبیین جایگاه حقوقی این سند، تصریح کرد: مطرح شدن سند در شورای اداری یا تصویب در شورای فرهنگ عمومی کافی نیست و شورایی که می‌تواند مقرراتی الزام‌آور و دارای ضمانت اجرایی برای همه دستگاه‌ها در این خصوص وضع کند، شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان است.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: این اقدام باعث می‌شود وظایف دستگاه‌های اجرایی بر اساس سند آمایش و برنامه‌های توسعه‌ای، ساختاری بودجه‌بندی شده و متوقف‌ناپذیر پیدا کند تا حتی با تغییر دولت و مدیران مسیر توسعه شهر دچار وقفه نشود.

نماینده عالی دولت در استان بر لزوم تعریف یک چشم‌انداز ۲۰ ساله برای حرم‌شهر شیراز تأکید کرد و پیشنهاد داد تا بر مبنای این چشم‌انداز، چهار برنامه عملیاتی ۵ ساله استخراج شود.

او تأکید کرد که با تصویب این سند در شورای برنامه‌ریزی استان، هر دولتی موظف به حمایت از این طرح خواهد بود و هر مدیری در آینده، موظف است بر اساس اولویت‌های این سند پیش برود تا وعده‌های داده شده و برنامه‌های توسعه‌ای در مسیر خود استمرار یابد.

استاندار فارس در پایان این جلسه از تلاش‌های آیت‌الله کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)، پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری استانداری، حسینی رئیس شورای شهر شیراز، اسدی شهردار شیراز و تمامی دست‌اندرکاران تهیه این سند راهبردی سپاسگزاری کرد.

حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) هم در این نشست با ابراز خرسندی از برگزاری هشتمین جلسه شورای راهبردی سند راهبردی «شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع)» اظهار کرد: هدف اصلی این است که جایگاه پرافتخار شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) که به واسطه حضور حضرت احمد بن موسی (ع) و برادران بزرگوارشان در این شهر رقم خورده، در بطن جامعه، شهر شیراز، استان فارس و کل کشور عملیاتی شود.

او افزود: تلاش شورای راهبری بر این است که ماموریت‌ها، برنامه‌ها و ساختار‌های لازم برای تحقق این امر مهم، به‌تدریج شکل گرفته و اجرایی شوند؛ این سند جامع که در راستای رهنمود‌های پرخیر و برکت مقام معظم رهبری تدوین شده، تمامی حوزه‌ها از جمله زیارت، گردشگری، اقتصاد، ارتباطات بین‌شهری، فرهنگ و گفتمان‌سازی را در بر می‌گیرد.

کلانتری ابراز امیدواری کرد که با حضور و جدیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط، این سند به مرحله عملیاتی رسیده و شاهد تحولات جدی در عرصه‌های مختلف باشیم.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با اشاره به ضرورت تثبیت جایگاه سومین حرم اهل‌بیت (ع) در شیراز گفت: برای تحقق این هدف باید مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای در سطح شهر و استان انجام شود.

او، دانشگاه شیراز می‌تواند در کنار حوزه علمیه نقش فعالی در تولید محتوا و توسعه رشته‌ها و مراکز پژوهشی مرتبط با معارف اسلامی ایفا کند.

قادری همچنین بر نقش صداوسیما در معرفی بهتر ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی شیراز تاکید کرد و افزود: تولید آثار رسانه‌ای از جمله سریال‌های مرتبط با احمد بن موسی (ع) سال‌هاست مطرح شده و نیازمند تعیین‌تکلیف و حمایت جدی نهاد‌های مسئول است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش نیز می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرین باشد، خاطرنشان کرد: همان‌طور که در مشهد برخی مدارس و مجموعه‌های آموزشی در پیوند با حرم فعالیت می‌کنند، در شیراز نیز می‌توان چنین الگو‌هایی را با رویکردی منسجم و هدفمند دنبال کرد.

قادری در ادامه به ضرورت توسعه زیرساخت‌های پیرامونی حرم اشاره کرد و گفت: با همکاری شهرداری، استانداری و دستگاه‌های اجرایی در فارس، باید برای توسعه فضا‌های خدماتی و پارکینگ‌ها و همچنین تکمیل صحن‌های جدید برنامه‌ریزی شود.

او افزود که حرم مطهر شاهچراغ (ع) باید همچنان کانون تجمعات مذهبی و مناسبت‌های ملی و دینی باقی بماند.

قادری با تاکید بر لزوم ثبت و تثبیت این جایگاه در تقویم رسمی کشور گفت: سومین حرم اهل‌بیت (ع) در شیراز باید بیش از گذشته در سطح ملی شناخته شود و برای این هدف، هم‌افزایی همه دستگاه‌ها ضروری است.

مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استاندار فارس نیز در ادامه با اشاره به برگزاری منظم جلسات هفتگی حوزه گردشگری زیارت در سال گذشته، گفت: این نشست‌ها با پشتکار اعضا به صورت مستمر انجام شده است.

او افزود: سند راهبردی شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع) اکنون برای اجرا نیازمند پایداری و تعریف اعتبارات مشخص در ساختار‌های بالادستی است و باید دستگاهی مسئول، متولی حمایت از ارکان و برنامه‌های عملیاتی آن باشد.

پارسایی در ادامه بیان کرد: خواسته جمعی اعضا، تصویب و آغاز فرایند گفتمان‌سازی در لایه چهارم این سند است تا موضوع در میان متخصصان و عموم جامعه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

معاون استاندار فارس همچنین ابراز امیدواری کرد که با تعیین متولی اجرایی توسط دبیرخانه و اجرای دقیق سند راهبردی سومین حرم اهل بیت (ع)، شاهد شکوفایی و توسعه بیش از پیش شهر شیراز و استان فارس در عرصه گردشگری باشیم.

امیر رئوف مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: سند راهبردی استان فارس پس از ماه‌ها کار کارشناسی تدوین شده و از جمله اسناد خوب و قابل‌توجه در سطح کشور است، اما مهم‌ترین مسئله، تبدیل این سند از مرحله تدوین به مرحله اجراست.

او افزود: در سندنویسی در کشور تجربه‌های متعددی وجود دارد، اما آنچه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، عملیاتی‌کردن مفاد اسناد است.

رئوف ادامه داد: پیشنهاد می‌شود این سند یک‌بار دیگر به دستگاه‌های اجرایی بازگردانده شود تا نظرات آنها به‌صورت مکتوب به دبیرخانه ارسال شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس بیان کرد: به‌نظر می‌رسد این سند با رویکردی قیاسی تنظیم شده و برای رسیدن به مرحله اجرا، استفاده از روش‌های استقرایی و دریافت نظر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تکمیل و اثربخشی آن کمک کند.

رئوف گفت: تصویب این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه برخی از وظایف دستگاه‌های استانی همچنان نیازمند تاکید و پشتیبانی در سطح ملی است. در این مسیر، پیگیری برخی موضوعات از طریق وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مرکزی و همچنین نمایندگان مجلس می‌تواند روند اجرا را تسهیل کند.

او با اشاره به نقش رسانه ملی در گفتمان‌سازی تصریح کرد: صداوسیمای مرکز فارس در بخش کالبدی اقدامات قابل‌توجهی انجام داده و برای تجهیز استودیوی حرم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل و توسعه این مجموعه نیز حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

رئوف ادامه داد: در حوزه محتوایی، صداوسیما طبق تکالیف موجود امکان تولید روزانه پنج ساعت برنامه را دارد و در این زمینه نیز کار‌های خوبی انجام شده است، اما برای تولید آثار فاخر و اثرگذار نیاز به برنامه‌ریزی جدی‌تر وجود دارد.

مدیرکل صدا و سیما مرکز فارس افزود: موضوع ساخت سریال درباره حضرت احمد بن موسی (ع) سال‌هاست مطرح است، اما هنوز به نتیجه نرسیده و می‌تواند یکی از اولویت‌های اصلی در حوزه گفتمان‌سازی باشد.

رئوف گفت: برای پیشبرد این موضوع، تشکیل یک کارگروه ویژه می‌تواند راهگشا باشد. چنین کارگروهی می‌تواند میان دستگاه‌های مختلف تقسیم کار کرده و زمینه اجرای عملیاتی طرح‌های محتوایی و فرهنگی را فراهم کند.

او ادامه داد: با توجه به گذشت سال‌ها از مناسبت‌های فرهنگی مهم استان، هنوز در زمینه تولید آثار ماندگار و اثرگذار اقدام جدی صورت نگرفته است. لازم است سند راهبردی استان با بازنگری دقیق‌تر و مشارکت دستگاه‌های اجرایی تکمیل شود تا امکان اجرای کامل آن فراهم آید.

سعید بختیاری عضو هیات علمی مدیریت راهبردی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) با اشاره به اهمیت تدوین سند جامع برای شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع)، گفت: این سند بر اساس تاکیدات رهبر شهید انقلاب و با هدف ترسیم چشم‌انداز مطلوب شهر در تمدن اسلامی تدوین شده است.

او مفهوم «حرم» در یک شهر اسلامی با تمدن اسلامی را تشریح کرد و شاخص‌هایی که شیراز با آنها این عنوان را کسب کرده است، برشمرد و گفت: سند «الزامات و اقتضائات شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)» که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به تصویب شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی استان رسید، چارچوب اجرایی اقدامات آتی را مشخص می‌کند.

بختیاری ادامه داد: بر اساس این سند، مطلوبیت‌های شهر در چهارده ساحت مختلف تعریف شده است، از جمله معرفت دینی با کلیدواژه معرفت دینی روشن‌بینانه، تقیدات و رفتار دینی با تمرکز بر رفتار دینی مخلصانه، فرهنگ عمومی با تاکید بر خصال والای ایرانی و تاثیرپذیری از سیره ائمه معصوم (ع)، تعلیم و تربیت با هدف بازسازی مرجعیت علمی و فناوری و توجه به نقش دارالعلم تاریخی شیراز و تمرکز دانشگاه‌ها بر حل مسائل عینی جامعه، تعاملات اقتصادی با تأکید بر فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی، ترویج فرهنگ بهره‌وری و صرفه‌جویی و ظرفیت‌های گردشگری و زیارت و حضور در عرصه‌های سیاسی با تاکید بر تحکیم وحدت ملی، وطن‌دوستی، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و نظام مدیریت شهری مبتنی بر کرامت انسانی.

عضو هیات علمی مدیریت راهبردی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) بیان کرد: در مرحله عملیاتی، تقسیم کار استانی با در نظر گرفتن نقش حاکمیت، نهاد‌های عمومی و مردم انجام شده است تا اجرای این سند جامع با سرعت و دقت بیشتری پیش رود.

بختیاری با اشاره به مراحل عملیاتی‌سازی سند جامع شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع)، اعلام کرد که در گام نخست، یازده دستگاه اجرایی استان با اولویت‌بندی، اسناد و برنامه‌های خود را در راستای اهداف این سند تدوین کرده‌اند؛ این برنامه‌ها در سطوح راهبردی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده‌اند.

او با تاکید بر تفاوت سندنویسی شهری با سایر اسناد، به تعامل با نهاد‌های مختلف از جمله حوزه‌های علمیه، فرماندهی انتظامی، صدا و سیما، کمیته امداد، دانشگاه شیراز، سازمان تبلیغات و آموزش و پرورش اشاره کرد؛ همچنین، سند گردشگری و زیارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه، با سند سومین حرم اهل بیت (ع) انطباق داده شده است.

عضو هیات علمی مدیریت راهبردی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) به عنوان مثالی از تاثیر این سند در دستگاه‌های اجرایی، به سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: نگاه سومین حرم اهل بیت (ع) نیاز‌های مردم را به عنوان نعمت‌های خدا تلقی کرده و این رویکرد در برنامه‌ها و رفتار این سازمان منعکس شده است.

او به تدوین سند ۲۰ ساله شورای شهر شیراز و همچنین برنامه پنج ساله و یک ساله شهر بر اساس سند جامع شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع) اشاره کرد و آن را گامی مهم در جهت انطباق برنامه‌ریزی شهری با هویت مذهبی و تاریخی شیراز دانست.