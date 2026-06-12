باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- ابراهیم رفیعی، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره دوم نظری وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دهم در سال تحصیلی جدید گفت: ثبت‌نام‌ها بر مبنای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در پایه نهم صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره دوم نظری وزارت آموزش و پرورش افزود: با پایان امتحانات پایه نهم و نهایی شدن ضرایب و جداول عملکردی، «فرم الف» هدایت تحصیلی برای دانش‌آموزان صادر خواهد شد و ثبت‌نام نهایی بر اساس اولویت‌های مشخص شده در فرم‌های «الف» و «ب» انجام خواهد گرفت.

رفیعی با اشاره به سیاست کلان وزارت آموزش و پرورش در برنامه پنج‌ساله برای ایجاد توازن میان شاخه‌های تحصیلی، ادامه داد: سیاست وزارتخانه حرکت به سمت توزیع متوازن دانش‌آموزان است.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوره دوم نظری وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: سال گذشته ۴۷.۸ درصد از دانش‌آموزان وارد رشته‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای و کاردانش) و ۵۲.۲ درصد وارد رشته‌های نظری شدند. هدف‌گذاری امسال، دستیابی به نسبت ۵۰-۵۰ برای هر دو شاخه است.