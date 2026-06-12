رئیس کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک گفت: سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی صلح و ورزش ۱۹ آبان امسال در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید قاسمی رئیس کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک اظهار کرد: در همایش ملی و بین المللی صلح و ورزش تمامی علاقه مندان و فعلان حوزه صلح و ورزش می توانند آثاری که در یک سال گذشته در این زمینه داشتند را به آدرس https://ble.ir/PASI3 ارسال کنند تا در نهایت بهترین ها در قالب همایش و یا جشنواره گرد هم آیند و به دیدن و معرفی آثار شاخص آن بپردازند.

او ادامه داد:این همایش در زمینه های گزارش، عکس، کتاب، مقالات، مطبوعات و هوش مصنوعی برگزار و عزیزان و فعالان این عرصه می توانند با ارسال آثار شاخص خود بتوانیم در نهایت ضمن انتخاب برترین ها شرایطی را برای معرفی فعالان این عرصه و معرفی آثارشان را فراهم آوریم.

قاسمی تصریح کرد: این امر باعث می شود تا ما هم بتوانیم آثار ارزشمند فعالان این عرصه را حتی در ابعاد بین المللی هم معرفی کنیم و به همین منظور عزیزان می توانند تا پایان شهریور آثار و فعالیت های خود را برای ما ارسال کنند و یا حتی اگر پیام و پیشنهادی هم دارند به آدرس اعلام شده بفرستند تا همچون دوره های قبلی شاهد یک همایش خوب در زمینه صلح و ورزش باشیم.