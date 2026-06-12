باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت نفت روز جمعه پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد حملات به ایران را لغو کرده است، بیش از ۴ درصد کاهش یافت. ترامپ مدعی شد که آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران، توافق مورد انتظار بین دو کشور را تأیید کرده است. این در حالی است که هنوز مقامات ایرانی واکنشی نشان نداده اند.

علاوه بر این، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که این توافق می‌تواند در چند روز آینده، «شاید در آخر هفته» و احتمالاً در اروپا امضا شود.

در همین حال، نفت وست تگزاس اینترمیدیت برای تحویل در ماه ژوئیه در ساعت ۴:۳۴ صبح به وقت شرقی با ۴.۳۴ درصد کاهش به ۸۳.۹۰ دلار در هر بشکه رسید. در همین زمان، نفت برنت برای تسویه حساب در ماه اوت ۴.۴۴ درصد کاهش یافت و به ۸۶.۳۶ دلار در هر بشکه فروخته شد.

منبع: رویترز