قاشق بلعیده شده توسط مرد ۳۷ ساله ساوجی با تلاش دکتر «زهرا بیگدلی شاملو» فوق تخصص گوارش و کبد، پس از یک ساعت تلاش و بدون عمل جراحی خارج شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر زهرا بیگدلی شاملو پزشک فوق تخصص گوارش و کبد گفت: شامگاه پنجشنبه بیمار ۳۷ ساله پس از بلعیدن یک قاشق به بیمارستان شهید مدرس ساوه انتقال یافت.

دکتر زهرا بیگدلی شاملو اظهار کرد: با انتقال بیمار به اتاق آندوسکوپی و نیز بررسی‌های اولیه، مشخص شد جسم خارجی در قسمت دوم اثنی‌عشر (دوازدهه) قرار دارد، اما متأسفانه پیش از خارج‌سازی به بخش‌های پایین‌تر دستگاه گوارش جابجا شد.

وی افزود: با وجود محدودیت تجهیزات و پیچیدگی شرایط، تیم درمان با بهره‌گیری از کولونوسکوپی که به دلیل طول بیشتر نسبت به آندوسکوپی فوقانی امکان دسترسی به نواحی پایین‌تر دستگاه گوارش را فراهم می‌کند، عملیات خارج‌سازی را شروع کردیم.

دکتر بیگدلی شاملو ادامه داد: با گذشت بیش از یک ساعت تلاش مستمر و دقیق، قاشق به طور کامل از دستگاه گوارش بیمار خارج شد و بیمار از انجام جراحی باز و عوارض احتمالی آن نجات یافت.