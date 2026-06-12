اعضای تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا، تهران را به مقصد چین ترک کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان اعضای تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا، تهران را به مقصد چین ترک کردند.

در این رقابت‌ها، مهدی الفتی، مهدی احمدکهنی، محمدرضا حمیدی، امیرعباس مجاهد و هومن جعفری ترکیب تیم ملی ایران را تشکیل می‌دهند.

همچنین حمید هاشمی، امید شیخ‌احمدی، ناصر گلچین و سعید اسبویی زنگیانی به عنوان داوران ایرانی حاضر در رقابت‌های قهرمانی آسیا، در این مسابقات قضاوت خواهند کرد.

رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا از ۲۸ خردادماه به میزبانی چین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران علاوه بر تلاش برای کسب مدال، در پی کسب سهمیه تیمی بازی‌های آسیایی ناگویا نیز خواهد بود.

برچسب ها: تیم ملی ژیمناستیک هنری ، مسابقات قهرمانی آسیا
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