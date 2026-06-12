باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا معماریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار گفت: در راستای صیانت از سلامت شهروندان، ارتقای امنیت غذایی و نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی و قانونی، طرح کنترل و پایش بازار کالاهای اساسی با مشارکت معاون فرماندار، مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی، کارشناسان اداره بهداشت و نمایندگان اتاق اصناف در سطح شهرستان اجرا شد.
او افزود: در جریان این نظارتها، مقادیر قابل توجهی مواد غذایی تاریخگذشته در برخی واحدهای صنفی و مراکز عرضه مواد غذایی شناسایی شد که ضمن جمعآوری اقلام غیرقابل مصرف، ۲ پرونده تخلف برای واحدهای متخلف تشکیل و کالاهای کشفشده برای معدومسازی به مراجع ذیربط تحویل شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار با تأکید بر استمرار نظارتها، گفت: حفظ سلامت مصرفکنندگان و صیانت از حقوق شهروندان از اولویتهای دستگاههای اجرایی است و با هرگونه تخلف که سلامت عمومی را تهدید کند، مطابق قوانین و مقررات برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
معماریان افزود: نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی با هدف تضمین سلامت و کیفیت محصولات عرضهشده، جلوگیری از توزیع کالاهای ناسالم و افزایش رضایتمندی مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.
او در پایان، اهمیت این موضوع را در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی مورد تأکید قرار داد و گفت: تأمین و عرضه محصولات سالم و استاندارد، حلقه تکمیلکننده زنجیره تولید تا مصرف در بخش کشاورزی است و مقابله با عرضه مواد غذایی ناسالم، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه، افزایش اعتماد عمومی و صیانت از دسترنج تولیدکنندگان و فعالان قانونی بخش کشاورزی دارد.